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建構澎湖藝術史 國寶畫家陳景容特展登場

中央社／ 澎湖縣24日電

第10屆教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎得主、國寶級藝術家陳景容「洄望，在海一方－陳景容澎湖特展」今天首度移師至澎湖展出。

澎湖縣政府新聞稿指出，陳景容是民國102年國美館遴選的台灣傑出藝術家之一，榮獲第10屆教育部藝術教育貢獻獎終身成就獎，也是台灣跨越日本與歐洲文藝復興連結的重要推手。早期陳景容來澎湖寫生，曾到離島望安、吉貝，被當地的樸實風貌與人文深深吸引。在大榕樹的後院裡，漁村婦人在洗衣服，旁邊放了一些石材、水缸，氣氛古樸寧靜，成為「後院」這幅作品的寫照，這幅畫也曾做過石版畫，現場寫生的則是淡彩畫。

每當冬天，澎湖強烈的東北季風，樹葉都掉光了，只剩下枯枝，剛好跟灰色的天空形成美妙的疏密層次對比，澎湖的冬天蕭瑟之美、還帶點些微哀愁。剛好與陳景容的畫風蒼涼寂靜的灰濛單色調相符，今年5月陳景容在彰化辦理還鄉紀念展後，決定重返澎湖舉辦這次特展，並在6月初偕同師生藝術家十餘人望安花宅駐地創作，為花宅海洋藝術聚落留下珍貴的景觀人物畫作。

這次其中的「望你早歸」系列是人事物作品，為早年陳景容到澎湖寫生時最具創作的代表。作品有版畫、瓷板畫及馬賽克鑲嵌畫，紀錄當代海角天涯人生百態。

「洄望，在海一方－陳景容之澎湖特展」今天起在文化局特展室展出至9月22日，有別於陳景容以超現實主義著稱的藝術風格，可以歸納出澎湖在戒嚴時期所具有「海外桃源」的想像，為澎湖藝術發展史的重要脈絡。

澎湖縣 藝術家

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