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零死亡願景散步節高雄場今晚登場 盼翻轉汽機車為本的交通思維

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
還路於民行人路權促進會今、明兩天在基隆、台北、桃園、台中、高雄舉辦「零死亡願景散步節」。翻攝自臉書「還路於民 Vision Zero Taiwan」
還路於民行人路權促進會今、明兩天在基隆、台北、桃園、台中、高雄舉辦「零死亡願景散步節」。翻攝自臉書「還路於民 Vision Zero Taiwan」

去年8月20日路權團體舉辦「還路於民大遊行」，要求政府洗刷台灣「行人地獄」，但今年1至5月行人死亡數為160人，比去年同期增加4人，不僅沒減少還增加2.6％。還路於民行人路權促進會今、明兩天在基隆、台北、桃園、台中、高雄舉辦「零死亡願景散步節」，希望行人在日常步行中接觸到人本交通理念，翻轉以汽機車為本的思維。

行人零死亡推動聯盟說，上個會期立法院通過交通違規1200元「微罪不舉」的失敗政策，全台各地舉辦陳抗活動上街倡議，盼能阻止不斷放寬的執法，最終保住了「人行道」、「行人穿越線」及「身障車格」的違規檢舉記點制，但即使中央政府在法規面開始進行修訂與完善，整體的行人交通傷亡卻不降反升，顯見行人安全計畫未有顯著成果。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧陳愷寧表示，依照行政院「道路交通秩序與交通安全改進方案」，設定道路交通事故死亡人數每年下降5%，但交通部最新統計，今年1⾄5月行人死亡數160⼈，較去年同期增加4⼈，不只未達到降5%目標，反而增加了2.6%；今年首季行人事故分析，其中6成9為「遭汽車碰撞」，肇因部分主要是「車輛不停讓行人」。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱說，近日接獲多位民眾陳情，說拍下汽車在人行道違規停車的畫面向高雄警方檢舉，警局卻指稱影像不符合警政署通知的違規臨時停車「3要件」，民眾又不是專業狗仔，違規者都已經在人行道違規停車了，「還不能舉發嗎？」也難怪台灣被稱為行人地獄，行人交通死亡數字不降反升。

全台五都今、明串聯舉辦零死亡願景散步節，高雄場今晚7點30分開始，散步路線從高雄市立歷史博物館出發，走向大勇路、公園二街、瀨南街、最後抵達瀨南街16巷、駁二藝術特區內。

人行道 行人地獄 路權 高雄市

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