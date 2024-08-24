金門推農村體驗 教民眾手作地瓜餅探索何厝之美

手作糕餅更時興！「農遊體驗」在這一兩年來，創造了新的旅遊模式，結合旅遊與深度體驗、手作、餐食等元素蔚為風潮。金門縣農業試驗所有鑑於金門一年四季各農村、社區都擁有獨特的文化與自然風光，去年即推出了「農遊金門」品牌系列活動，帶領民眾、遊客體驗金門農村魅力，相關遊程場場爆滿，今天再度舉辦地瓜節活動，探索地瓜的美味與文化，吸引親子到場參與，反應熱烈。

「2024農遊金門」特色遊程第2站今天駛進金門金沙鎮的何厝社區，何厝社區近年來積極推廣地瓜相關產業及聚落體驗遊程，此次由金門縣農試所、金門縣島嶼村落發展協會，共同辦理了有趣、有深度的農遊活動，共有60位民眾報名參加，大家都覺得活動精彩有趣。

活動首先品嚐何厝社區手作的迎賓糕點-地瓜餅，不少民眾都說，一咬下去，感覺有滿滿的「古早味」，社區幹部開始介紹當地農村特色以及地瓜在金門過去歷史上的重要性與相關俚語；緊接著社區團隊開始進行蕃薯餅手作教學，等待烘焙過程中則是由專業導覽人員帶領活動參與者進行一場社區巡禮，當中走訪蕃薯故事館了解地瓜周邊商品及了解地瓜的各種特色與潛力。

另外也體驗了社區重要特色活動歌仔戲，邀請第七屆金門文化獎的獲獎人陳為仕為大家上課，陳為仕表示，何厝村落於民國50至60年間就有歌仔戲及鑼鼓唱，早年他還籌組麗英歌劇團，為金門地區酬神、勞軍的表演團隊，培養村落諸多人才，他所創建的樓，將歷年戲班戲服與鑼鼓珍藏於此。整場活動，有吃、有玩，又充滿知識學習，大小朋友歡笑聲不斷。