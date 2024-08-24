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屏東看海美術館最新展 240公分「看海球」新視角看日常

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米（左）參觀作品。記者潘奕言／攝影
屏東縣長周春米（左）參觀作品。記者潘奕言／攝影

屏東看海美術館已成為恆春半島藝術新地標，到此參觀的遊客數年年攀升，最新展覽「Simply Daily就是日常」今日登場，首度來台展出的日本藝術家鮫島大輔以獨特「球型3D」繪畫技巧，為屏東打造直徑240公分、360度的手繪球體「看海球」，用獨特的全新視角欣賞日常風景。

鮫島大輔是全球唯一以360度球體繪畫為主的藝術家，這次為屏東創作的「看海球」是他歷年來創作最大型的作品，乍看像是以魚眼鏡頭拍攝的照片，完美呈現漁港全景，轉動畫布時可見漁筏船隻、海口長堤、湛藍天空等，非常逼真。

「Simply Daily就是日常」展出31件作品，包括3D球體系列大中小13件、立體字型繪畫21件，以及平面畫作7幅。屏東縣長周春米說，「日常就是最能溫暖與療癒我們的心」，繼上一檔療癒系的貓狗木雕「極度日常」展，接續著奇幻大展「就是日常」，希望帶給大家不一樣的療育日常。

鮫島大輔的看海球展出後，將贈予屏東縣政府。周春米說，謝謝藝術家鮫島大輔將首次來台的個展獻給屏東，並為車城海口港特別繪製生平最大球體，期待藉由國境之南獨有的自然與人文風貌，持續提供藝術家們創作的養分。

鮫島大輔表示，此次展覽特別為屏東準備三幅風景畫，其中「看海球」是生涯中最大的作品，歡迎大家到訪細細體會與觀察日常風景，也感謝縣府團隊與各界的協助，可以在這麼美麗的美術館舉辦展覽感到非常高興。

「Simply Daily就是日常」展期8月24日展至11月24日止共3個月，館外也設置鮫島大輔原作轉製而成的大型充氣裝置，移動式不定點隨機出現在海口港的各個角落，相關資訊請至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或《Simply Daily就是日常 屏東展》官網查詢。

屏東看海美術館最新展覽「Simply Daily就是日常」今日登場。圖／屏東縣政府提供
屏東看海美術館最新展覽「Simply Daily就是日常」今日登場。圖／屏東縣政府提供
日本藝術家鮫島大輔（右）為屏東縣長周春米講解作品。記者潘奕言／攝影
日本藝術家鮫島大輔（右）為屏東縣長周春米講解作品。記者潘奕言／攝影
日本藝術家鮫島大輔（右）與屏東縣長周春米在「看海球」前合影。圖／屏東縣政府提供
日本藝術家鮫島大輔（右）與屏東縣長周春米在「看海球」前合影。圖／屏東縣政府提供

周春米 屏東縣政府 藝術家

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