聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東看海美術館最新展 240公分「看海球」新視角看日常
屏東看海美術館已成為恆春半島藝術新地標，到此參觀的遊客數年年攀升，最新展覽「Simply Daily就是日常」今日登場，首度來台展出的日本藝術家鮫島大輔以獨特「球型3D」繪畫技巧，為屏東打造直徑240公分、360度的手繪球體「看海球」，用獨特的全新視角欣賞日常風景。
鮫島大輔是全球唯一以360度球體繪畫為主的藝術家，這次為屏東創作的「看海球」是他歷年來創作最大型的作品，乍看像是以魚眼鏡頭拍攝的照片，完美呈現漁港全景，轉動畫布時可見漁筏船隻、海口長堤、湛藍天空等，非常逼真。
「Simply Daily就是日常」展出31件作品，包括3D球體系列大中小13件、立體字型繪畫21件，以及平面畫作7幅。屏東縣長周春米說，「日常就是最能溫暖與療癒我們的心」，繼上一檔療癒系的貓狗木雕「極度日常」展，接續著奇幻大展「就是日常」，希望帶給大家不一樣的療育日常。
鮫島大輔的看海球展出後，將贈予屏東縣政府。周春米說，謝謝藝術家鮫島大輔將首次來台的個展獻給屏東，並為車城海口港特別繪製生平最大球體，期待藉由國境之南獨有的自然與人文風貌，持續提供藝術家們創作的養分。
鮫島大輔表示，此次展覽特別為屏東準備三幅風景畫，其中「看海球」是生涯中最大的作品，歡迎大家到訪細細體會與觀察日常風景，也感謝縣府團隊與各界的協助，可以在這麼美麗的美術館舉辦展覽感到非常高興。
「Simply Daily就是日常」展期8月24日展至11月24日止共3個月，館外也設置鮫島大輔原作轉製而成的大型充氣裝置，移動式不定點隨機出現在海口港的各個角落，相關資訊請至周春米縣長臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書或《Simply Daily就是日常 屏東展》官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言