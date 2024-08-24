詩人醫師曾貴海追思禮拜 總統賴清德出席追悼並頒發褒揚令

詩人醫師曾貴海6日辭世，享壽78歲。今在台灣基督教長老教會鹽埕教會舉行告別追思禮拜，總統賴清德上午9點半抵達追思會場，賴清德致詞說，今天帶著不捨心情來到追思會，眾人都知，曾貴海是醫生、詩人，多年來懸壺濟世，用仁心仁術溫暖了每個患者的心，醫術醫治好患者的病痛，但他用文字安慰了台灣人民的心。

賴清德以曾貴海遺作追思說，「不斷地開花，不滅的夢，在某一個小小的角落，悄悄改換了世界」，他是受敬重詩人、台灣之光、咱的驕傲，並引用聖經「美好的仗已經打過，當跑的道路已經跑盡，當守的信仰已經盡守」，做為曾貴海醫師一生寫照，盼這段話能夠安慰家屬，減輕內心傷痛；隨後賴清德頒發褒揚令表彰曾貴海，另客委會頒發旌揚狀，高雄市政府與屏東縣政府分別頒發褒揚狀，表彰曾貴海對民主社會與台灣文學的貢獻。

被譽為南台灣綠色教父的曾貴海，出生在屏東佳冬，身兼醫師、詩人、社會運動者多重身分，畢生致力於推動台灣文學、生態環保、文化和民主運動，各領域影響深遠。

曾貴海在初中的時候幫母親送報紙，開啟閱讀文藝版的興趣，慢慢成為文藝青年，16歲離開佳冬去就讀高雄中學，在「雄中青年」發表第一首新詩，確定了詩作為日後文學書寫形式，考上高雄醫學院，寫了大量詩作，當醫生後也持續創作，同時投入社會運動關懷土地，並化成詩作。

曾貴海今年8月初辭世，保持緊密互動的友人包括前總統蔡英文、總統賴清德、副總統蕭美琴、文友李喬、鄭炯明、吳錦發、醫師江自得、陳永興、建築師盧友義、藝術家劉富美、學者鍾屏蘭、玉山社總編輯魏淑貞等百人組成治喪委員會，同表哀痛。

追思禮拜現場，眾人以其詩作追憶詩人，鍾屏蘭朗誦了曾貴海1999年做的第一首客家詩作夜合，聲樂家林建吉改編演唱其代表作冬花夜開，最後則由新古典室內樂團演走歌曲化為千風，讓優美的樂音為眾人拂去感傷，一同向詩人醫師曾貴海道別。