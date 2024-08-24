獨／民俗月驅邪？高雄遊艇碼頭鋪滿粗鹽 海洋局回應：防治登革熱

高雄市海洋局主管的1號船渠遊艇碼頭的浮箱體，前天突然有廠商來鋪上一層厚厚的粗鹽，施工者宣稱是要防止浮動碼頭產生靜電，不料鹽巴鋪好後不久，就有人在碼頭上行走時滑倒，昨天下午廠商連忙派人刷洗清除鹽巴。遊艇愛好者說，在碼頭撒鹽太荒謬，「是要驅邪嗎？」海洋局說，廠商擔心浮箱體因下雨積水孳生孑孓，「為了防治登革熱」才會鋪上粗鹽，與靜電無關連。

農曆七月民俗月還沒過完，前天突然有人在1號船渠遊艇碼頭鋪上一層厚厚的粗鹽，有遊艇船主見狀好奇詢問，對方竟說，先前有人反映浮動碼頭會產生靜電，才來鋪上鹽巴防止觸電，當場引起譁然。

有人把1號船渠遊艇碼頭鋪滿白色粗鹽的照片貼上網路，網友異口同聲直呼「荒謬」、「下雨就洗掉了吧」，也有許多人詢問是不是某種避邪儀式。

一名遊艇的船主說，1號船渠遊艇碼頭重新啟用1個多月，經常有人在浮箱體上被靜電電到，向主管機關海洋局投訴後，前天有廠商來把浮動碼頭鋪滿白色粗鹽，當時有其他船主問工作人員，對方說「鋪粗鹽防止靜電產生」，船主都覺得荒謬，而且浮箱體鋪上粗鹽變得很滑，已經有人因此跌倒。

船主說，昨天有人詢問高雄市政府，為何要在1號船渠鋪滿粗鹽，竟又獲得「為了防止登革熱」的回應，聲稱用粗鹽撲滿浮箱體的空隙與孔洞，才能防止下雨的積水孳生孑孓。

「這種說法也相當好笑。」不願具名的遊艇船長說，浮動碼頭經常有海水沖刷，而且只有1號船渠碼頭灑鹽，其他的碼頭根本沒有撒鹽，「如果真能有效防治登革熱，為什麼不全面撒鹽」。

記者昨天下午前往現場，發現幾位年輕人拉水管沖水，手拿掃把在刷洗1號船渠遊艇碼頭的浮箱體，但經清理後，仍有粗鹽殘留。記者上前詢問為何要洗浮箱體？他們自稱是清潔隊，「上面要我們來洗，也不知道原因」。

海洋局說，1號船渠遊艇碼頭的廠商前天接到衛生局通知「附近有登革熱案例」，要求周圍區域要做好防制設施，廠商就自行在浮箱體上鋪滿鹽巴，總共用了約10公斤的粗鹽，作為登革熱防治手段，與靜電無關連。