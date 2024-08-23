高雄「永清安居」社宅 陳其邁：走10分鐘就到台積電

高雄鳳山區「中民安居」、左營區「永清安居」社會住宅」今天動土，其中永清安居將建1200戶，是左營區社宅規模最大的一案，市長陳其邁指，高雄都用最好的土地來蓋社宅，亞灣如此，左營也是，其中永清安居走路10來分鐘就可到台積電！

近年高雄與中央合力推動社會住宅，全台共43處推動中，其中高雄共有20案興建中，可望年底達到2萬戶量能。

國家住都中心今天分別在高雄鳳山區及左營區為「中民安居」及「永清安居」社宅動土，其中內政部長劉世芳、政務次長董建宏及高雄市長陳其邁、立委李柏毅及國家住都中心董事長花敬群等人下午出席永清安居動土典禮。

永清安居社宅工程費共64.4億，將興建5棟地上14層、地下3層社宅，預計2028年完工，有套房、二房型、三房型等多款房型，基地位於原復興新村海軍眷村舊址，A基地在左營大路與左營大路727巷交叉口，B基地位於海功路與海功路40巷交叉口，將蓋共1200戶。

內政部長劉世芳說，年輕人要安居，才能安心就學、就業，近年高雄市不僅吸引台積電、AMD超微等大廠進駐，也與中央合作推出大量社宅，高雄的社宅數量，以左營楠梓蓋最多，未來朝2.5萬戶邁進，「歡迎有志青年到高雄尋夢、追夢」。

高雄市長陳其邁說，「永清安居」鄰近高鐵站、捷運站，舉辦演唱會的世運主場館，未來到台積電廠房，「走路就能到」，高雄向來都拿出最好的土地蓋社宅。他說，這樣的地段，房價每坪應上看50萬，「不過社宅只租不賣」。