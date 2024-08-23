快訊

獨／中信金首開先例「現金搭股票」公開收購 比台新金溢價30%

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

左營永清安居社宅動土 走路可到台積電、世運

中央社／ 高雄23日電

高雄市左營區「永清安居」社宅今天動土，將興建1200戶，總經費新台幣64億4300萬元，預計117年完工。高雄市長陳其邁說，這裡走路就可到台積電，到世運主場館看完演唱會也可以走路回家。

陳其邁致詞時表示，高雄是全國蓋社會住宅比例最高縣市，因應需求，左營蓋最多。以後入住「永清安居」，無論到學校上課、去科學園區上班，甚至看完演唱會後，走路就可以回家。

陳其邁說，市府尋覓好的地點蓋社會住宅，永清安居社宅附近有台積電廠區、世運主場館、左營大路眷村美食、左營高中半導體課程及高鐵站等，社宅將設有托嬰中心、里民活動中心等設施。

內政部長劉世芳說，台灣的希望在下一代，為年輕人的居住正義一定要蓋社宅，在高雄市政府與中央通力合作下，把土地取得、都市計畫、工務建築盲點一一打通，才能促成今天風光動土典禮。

國家住都中心董事長花敬群表示，高雄近年產業進駐與投資量大，帶動居住需求，加上社會住宅快速興辦，這是很福氣的事情，住都中心已在高雄成立辦公室，不只要蓋社宅，也要推動公辦都更。

國家住都中心表示，「永清安居」位在復興新村海軍眷村舊址，將興建1200戶，總經費為新台幣64億4300萬元，由中央全額投資興建。此為中央在高雄開工的第20案社宅，此為左營區第4案，也是目前左營區最大社宅。

社宅 陳其邁

延伸閱讀

亞灣新創大南方參展單位破3百 陳其邁向新創應用招手

2026高市長綠營5搶1 陳其邁：想選的人要有好政策

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

2026民進黨內初選競爭提前開打 賴清德喊停止得住？

相關新聞

到高雄看演唱會 憑票根住特定飯店折扣最高3折

高雄今年已辦96場演唱會，下半年還有火星人布魯諾 Bruno Mars、STRAY KIDS、接招合唱團等國內外大咖要來...

颱風期間多次土石流 高雄六龜區頂荖濃劃定特定水土保持區

高雄市六龜區荖濃里頂荖濃土石流潛勢溪流，從2009年莫拉克颱風起到今年的凱米颱風，發生多次土石流事件，對當地居民生活安全...

蕭勤60幅原作 總值逾4億 贈正修科大

當代抽象藝術大師蕭勤辭世後，留下670多幅作品，其中60件原作及45件版畫，由蕭勤國際文化藝術基金會代表捐贈給正修科技大...

高雄身障停車格 10月起收費

高雄有1177個身心障礙停車格，六都僅高市免費停用，但停車格屢遭占用，甚至有人停放近半個月，交通局為避免身障車位遭濫用，...

金門罷免議長 內政部收案 若符規定須9月16日前投票

金門議長洪允典日前遭周刊爆料公器私用，內政部昨表示，前天已收到9位議員的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，...

驚喜！ 船拋釣出57公斤黃鰭鮪

屏東釣具店老闆施元培前天包船到七星岩釣魚，以船拋假餌的方式鎖定俗稱GT的牛港鰺，卻意外釣上一尾重達57公斤的黃鰭鮪。釣魚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。