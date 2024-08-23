左營永清安居社宅動土 走路可到台積電、世運

高雄市左營區「永清安居」社宅今天動土，將興建1200戶，總經費新台幣64億4300萬元，預計117年完工。高雄市長陳其邁說，這裡走路就可到台積電，到世運主場館看完演唱會也可以走路回家。

陳其邁致詞時表示，高雄是全國蓋社會住宅比例最高縣市，因應需求，左營蓋最多。以後入住「永清安居」，無論到學校上課、去科學園區上班，甚至看完演唱會後，走路就可以回家。

陳其邁說，市府尋覓好的地點蓋社會住宅，永清安居社宅附近有台積電廠區、世運主場館、左營大路眷村美食、左營高中半導體課程及高鐵站等，社宅將設有托嬰中心、里民活動中心等設施。

內政部長劉世芳說，台灣的希望在下一代，為年輕人的居住正義一定要蓋社宅，在高雄市政府與中央通力合作下，把土地取得、都市計畫、工務建築盲點一一打通，才能促成今天風光動土典禮。

國家住都中心董事長花敬群表示，高雄近年產業進駐與投資量大，帶動居住需求，加上社會住宅快速興辦，這是很福氣的事情，住都中心已在高雄成立辦公室，不只要蓋社宅，也要推動公辦都更。

國家住都中心表示，「永清安居」位在復興新村海軍眷村舊址，將興建1200戶，總經費為新台幣64億4300萬元，由中央全額投資興建。此為中央在高雄開工的第20案社宅，此為左營區第4案，也是目前左營區最大社宅。