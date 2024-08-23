高雄重建通學步道砍樹遭批 高市教育局：會補種

高雄市80多間校園正進行重建通學步道並拓寬人行道，傳出不少學校校樹、門口路樹被移除或斬斷，鋪上水泥變成道路，據高雄森林城市協會統計，被消失樹種包括茄苳樹、榕樹、龍眼樹、黑板樹等逾50棵，其中黑板樹是保育類黃鸝鳥的重要繁殖棲地，當地生態恐受衝擊。高市教育局解釋，通學步道重鋪主因樹根竄起，造成路面凹凸不平，影響學童行路安全，路樹移除皆符合作業流程。

行政院國土署今年補助高雄重整通學步道，近日傳出校樹、行道樹被移除斬斷，其中屬苓雅區福康國小最慘烈，福德三路與漢陽街口圍牆內校樹都遭砍，牆外沒擋到路的行道樹也被連根拔起。

森林城市協會理事長莊傑任說，福康國小人行道設計已過寬，未改建前人行道淨寬1.5公尺以上，無樹穴路段人行道，總寬度約2.5公尺以上，以國小通學道而言，寬度其實已經足夠，也比政府規定法規下限0.9公尺，大了不少。

莊傑任認為，炎熱的高雄需要樹木降溫、淨化空氣品質，建議補種中喬木以上的大樹，比如台灣欒樹、杜英、過山香、茄苳，從5-10公分米徑小樹慢慢種起，留2米帶狀以上的生長空間。

教育局解釋，福康國小校內黑板樹生長快速，根系竄入導致鋪面不平，威脅到師生行走安全，加上凱米颱風來襲，導致多棵路樹倒塌，因此著手改善通學步道。

教育局強調，移除樹木皆有專家學者現場會勘，最近一次會勘由樹木專家王志強教授和林雅文教授到場評估，認為福德三路及漢陽街樹木存在倒塌風險，建議移除並補植原生樹木；校方表示，已擬好樹木補植計畫，目前福德三路與漢陽街口工程將先暫停作業，並加強安全措施。