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高雄氣象站首度開放民眾參觀 學童吸收氣象知識好開心

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際觀看日照儀運作原理。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際觀看日照儀運作原理。記者劉學聖／攝影

中央氣象署高雄氣象站前年遷移到高雄都會公園後，今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，特別安排氣象與天文科普知識為主軸，透過各式氣象闖關遊戲、模擬陸海空氣象觀測體驗及太空天氣介紹，現場並架設天文望遠鏡，民眾可親眼觀察太陽黑子，包括高雄市副秘書長張家興與立委林岱樺等人前往參加，許多親子也把握機會與知名氣象主播合影，為今年暑假增添多采與活力。

高雄氣象站主任陳文信表示，氣象預報與民眾生活息息相關，為持續提供民眾更有感、更精進、更細緻的氣象服務，尤其面對氣候變遷與全球暖化的議題，更需增加對氣象及天然災害的防護常識，善用多元的氣象資訊，特別規劃這次親子活動，從了解氣象觀測儀器運作原理及環境氣象觀測的角度，增進對地區大氣特徵氣候變遷的認識，進而提升民眾對氣候風險的理解與氣候調適的能力。

陳文信表示，高雄氣象站最早於1929年設立於壽山，進行氣象與潮位相關觀測作業，歷經搬遷與整建，現位於高雄楠梓區高雄都會公園旁，持續守護高雄並科普氣象常識、推廣在地氣象服務。

高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際體驗氣候無人機的操作。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際體驗氣候無人機的操作。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友開心與氣象主播一起合影。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友開心與氣象主播一起合影。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際體驗氣候無人機的操作。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際體驗氣候無人機的操作。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站有百年歷史，歷經多次遷移，目前坐落於高雄都會公園旁。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站有百年歷史，歷經多次遷移，目前坐落於高雄都會公園旁。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友透過望遠鏡觀察太陽黑子活動。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友透過望遠鏡觀察太陽黑子活動。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友透過望遠鏡觀察太陽黑子活動。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友透過望遠鏡觀察太陽黑子活動。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際觀看日照儀運作原理。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往，小朋友實際觀看日照儀運作原理。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站今天首度舉辦敦親睦鄰活動，開放民眾入內參觀，吸引上百學童前往。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站有百年歷史，歷經多次遷移，目前坐落於高雄都會公園旁。記者劉學聖／攝影
高雄氣象站有百年歷史，歷經多次遷移，目前坐落於高雄都會公園旁。記者劉學聖／攝影

太空 氣候變遷 親子

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