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屏東揭風域半島觀光品牌 同步升級旅客服務

中央社／ 屏東縣23日電

屏東縣政府打造「風域半島」觀光品牌，同步啟用牡丹遊客中心、旭海旅遊資訊站、滿州鄉九棚旅遊資訊站及衝浪基地，宣告落山風風景特定區旅遊服務軟、硬體都到位。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，屏東縣政府2018年劃設落山風風景特定區，涵蓋車城鄉、牡丹鄉、滿州與恆春鎮，感謝交通部觀光署支持，在旭海、九棚建新遊客服務站，希望透過全新觀光品牌「風域半島」推動，吸引遊客到屏東吹風放空、遠離日常繁忙，體驗深度永續旅遊。

她說，落山風風景特定區內有山、海、森林、溪流、濕地與草原等自然景觀，也有牡丹社事件、石板屋遺址等歷史場域，或地點十分隱密、彷彿遺世獨立於東海岸的九棚，有南台灣少見沙丘景觀、一望無際草原及豐富物種生態。

屏縣府交通旅遊處表示，落山風風景特定區是屏東第1個縣級風景區，為讓遊客與居民有完善遊憩空間相互交流，及體驗當地豐富深度自然文化，爭取觀光署補助興建，並同步輔導培訓解說員、優化生態遊程、建置智慧觀光系統平台與形塑宣傳觀光品牌。

交旅處說，首波觀光活動「風域祭」邀日本藝術家野老朝雄、在地工藝藝術家峇岦嵐偲‧旮札涅灆、紙雕藝術家成若涵及壁畫藝術家「藍色隧道」，於風域半島境內沿199、200縣道創作。藝術家以自身視角與經驗出發，融合風域半島在地人文風俗與自然地景，轉化為5件精彩藝術作品，致敬風域半島這片土地，展期從7月19日到9月8日.

風域祭8月到9月間推一系列特色活動，包含捉風尋影攝影工作坊、夏夜緩緩音樂市集、「琅嶠牡丹尋訪記」郵輪巴士遊程、免費遊程體驗活動，詳情可到「風域半島」官網查詢。

品牌 屏東縣政府 藝術家

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