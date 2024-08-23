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「屏東迎王」手冊免費索取 參與祭典也懂門道

中央社／ 屏東縣23日電

屏東迎王平安祭典9月接連登場，縣府印製限量「屏東迎王」手冊，一冊在手如掌握迎王小百科，追迎王更能了解意義。縣府服務台已開放索取、28日在各旅服中心也可免費索取。

屏東迎王平安祭典包括東港、小琉球、南州等地，率先登場的是小琉球三隆宮迎王祭典於9月3至9日、東港東隆宮9月28日至10月5日、南州溪洲代天府為11月13日至18日。

縣府今天發布新聞稿指出，迎王祭典源自盛行於閩南與台灣沿海的王爺千歲信仰，有請王逐疫、合境安康的深意，代表著神、人、土地緊繫，是深具台灣地方色彩的文化祭儀，其中東港東隆宮迎王平安祭典規模最為盛大，獲文化部核定為國家級重要民俗文化資產。

其中最為人熟知的「送王-燒王船」，王船上會「添載」物品，包含航行用所備物品、文案用品、衣著服飾等，希望讓代天巡狩千歲爺在回天庭繳旨的旅途中，三餐無虞，並期望未來3年地方合境平安、信眾豐衣足食。當王船焚燒時，象徵恭送王爺「遊天河」，瘟疫與晦氣也一同被送離，場面最為壯觀。

祭典中有不少特色民俗，東隆宮迎王祭中角色非常重要的「七角頭」，轎班世代相傳，只要看轎班身上服裝顏色就知道負責哪位千歲爺；另外，迎王期間王馬背負王印與帥令、帥印及尚方寶劍，與千歲一同遶境巡視，是東港迎王流傳已久的習俗，近年廟方以王馬為形象縫製「小王馬」布偶，過香火後可祈福驅邪，加上造型可愛，深受信眾喜愛。

「逡港腳」則為小琉球特有的迎王儀式，近50艘漁船，分別載著三隆宮三府千歲、碧雲寺觀音佛祖及島上大小廟宇的神轎，從大福漁港與白沙漁港出發繞島，具有驅除海域四周厄煞、保佑島上漁船出海平安與滿載盈歸之意。

縣府傳播暨國際事務處指出，這些內容都收錄在「屏東迎王」手冊，就算首次參加的新手都能了解迎王的意義。手冊今天起在縣府服務台免費開放索取，28日起屏東旅客服務中心、借問站、東琉線、鹽琉線交通船搭乘處等地也能索取，數量有限，索完為止。

小琉球 屏東 迎王

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