捕捉50公分以下鬼頭刀可罰15萬元 娛樂漁船擔心新手釣客誤觸新規定

台灣鬼頭刀每年產值5億6500多萬元，農業部公告自今年9月1日起，限制禁捕體長50公分以下鬼頭刀，否則要罰3萬至15萬元。有漁民說，擔心限制捕撈讓收入減少。有娛樂釣漁船的業者說，擔心新手釣客不小心留下不合規定的鬼頭刀，將準備魚尺讓釣客丈量鬼頭刀。漁業署表示，實施採捕體型對於資源永續及產業穩定有助益，已加強到各漁港宣導。

鬼頭刀因為身體扁長如大刀，公魚額頭突出，圓睜雙眼與猙獰大嘴如同鬼頭，因此被叫做鬼頭刀，也因為鬼頭刀會高速在浪濤間穿梭追咬飛魚，台灣的漁民會暱稱鬼頭刀為「飛烏虎」。

漁業署說，鬼頭刀的主要漁季在每年4月至6月及10月至12月，依據漁業統計年報，2018年至2022年全台鬼頭刀平均漁獲量6901公噸，產值新臺幣5億6502萬元，主要產地在台東縣、宜蘭縣、屏東縣與花蓮縣

漁業署說，鬼頭刀近5年平均出口量為2521公噸，主要出口到美國、加拿大、越南、波多黎各及模里西斯等國；鬼頭刀含有豐富的蛋白質、維生素B12，每100克的鬼頭刀，含有21克的蛋白質、55毫克的鈉、474毫克的鉀、253毫克的磷、3.6微克的維生素B12、383毫克的DHA有助於人體神經與視覺系統的發育，並含有83毫克的EPA，能降低罹患心血管疾病。

農業部今年2月公告鬼頭刀漁獲管制措施，自今年9月1日起，限制禁捕體長50公分以下鬼頭刀，否則要罰3萬至15萬元。消息一出引發漁民議論，有些人贊同，認為資源永續才能長久經營漁業，但也有部分漁民憂心會讓收入減少。

漁民說，台灣釣鬼頭刀多使用延繩釣，魚要上鉤才知體型大小，魚咬勾到被收回船上可能間隔數小時到半天以上，如果鬼頭刀仍活著，當然會丟回海裡，但難道死掉的鬼頭刀不到50公分也要丟回海中？「難道不能帶回家自己吃嗎」。

9月1日即將生效的規定也讓娛樂釣漁船的船長煩惱不已。因為高雄與屏東的娛樂釣魚船常以黃鰭鮪魚為目標魚，漁場常有鬼頭刀出沒，船長擔心釣客覺得新奇或出於僥倖，偷偷留下不合規定的鬼頭刀，若被查獲，會害船長被罰款。

有娛樂漁船業者說，將會準備50公分的魚尺，帶出海讓釣客釣上鬼頭刀時可以測量魚體的長度，也會向釣客宣導，釣到不滿50公分的鬼頭刀，不論死活，一定要放回海中。

漁業署表示，禁止捕撈體長未滿50公分的鬼頭刀的規定，是依照依科學研究成果訂定，可讓尚未成熟、經濟價值較低的小尾鬼頭刀在海中自然成長，讓漁民及消費者達成雙贏。