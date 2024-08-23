到高雄看演唱會 憑票根住特定飯店折扣最高3折

高雄今年已辦96場演唱會，下半年還有火星人布魯諾 Bruno Mars、STRAY KIDS、接招合唱團等外國內大咖要來，市府觀光局推食宿遊購優惠，旅遊網設有「演唱會經濟專區」，目前共86家旅宿憑票根入住可享優惠，折扣最深打到3折。

觀光局長高閔琳表示，86家飯店旅宿業共襄盛舉，提供「演唱會前1夜或演唱會後1日」住宿優惠，歌迷只要持演唱會票根入住即享優惠，許多觀光景點也有同步優惠，如義大皇家酒店、捷絲旅高雄中正館享指定專案3折起優惠，高雄福華大飯店、福容大飯店客房定價5折起，香堤時尚旅館系列4館，多住1天之房價享定價打5折。

和逸‧高雄中山館推「逸起享樂」住房專案，全房型每日最優惠房價8折起。翰品酒店透過官網或電話訂房，優惠房價再9折；康橋商旅系列漢神館等4館，演唱會前一天電話訂房並告知演唱會經濟住宿專案，享平日優惠加碼，同享現場VIP優惠折扣。

愛河貢多拉船出示票根享全票9折、蓮潭滑水主題樂園滑水門票9折，旗津豪華露營區平假日住宿折500元，寶來花賞溫泉公園足湯50元、大眾湯150元。