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颱風期間多次土石流 高雄六龜區頂荖濃劃定特定水土保持區

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市水利局今年評估劃定荖濃土石流特定水土保持區，公聽會時獲得居民贊同。記者王勇超／翻攝
高市水利局今年評估劃定荖濃土石流特定水土保持區，公聽會時獲得居民贊同。記者王勇超／翻攝

高雄市六龜區荖濃里頂荖濃土石流潛勢溪流，從2009年莫拉克颱風起到今年的凱米颱風，發生多次土石流事件，對當地居民生活安全構成威脅，水利局評估提報劃定土石流特定水土保持區，規劃多項重要治理工程，當地居民期待能藉此解決多年受土石流災害影響的困境。

水利局說，六龜區荖濃里頂荖濃土石流潛勢溪流在颱風來襲時，多次發生土石流，大量崩落土石沿河道向中下游流出，堆積大量不安定土砂，造成下游於頂濃橋發生阻塞溢流，引發洪水災害，威脅居民安全。

水利局表示，今年評估劃定土石流特定水土保持區，本月21日召開「高雄市六龜區DF097荖濃土石流特定水土保持區劃定」公聽會，計畫範圍涵蓋高市DF097土石流潛勢溪流上游至中下游區域，透過水文及土石流水理演算分析，規劃頂濃橋改建、防砂壩、固床工及河道護岸等多項重要治理工程，降低土石流對下游保全住戶的衝擊。

水利局說，已在公聽會向民眾詳細說明「特定水土保持區」是亟需加強實施水土保持處理與維護的地區，劃定公告後中央專款經費進行整體工程治理，但治理過程中應避免其他因素擾動，經劃定為特定水土保持區的地區禁止任何開發行為，除了農地耕作不受限制。

荖濃里長陳俊福說，當地只要颱風在颱風降雨期間，多次土石流並造成淹水，居民都相當贊同劃定特定水土保持區，期望藉此解決多年受土石流災害影響的困境。

水利局表示，將依據長期水土保持計畫所規劃的工程完成本區治理，改善社區安全與環境永續發展，待該區土地回復生機並評估穩定後，廢止特定水土保持區，以促進土地合理利用。

荖濃土石流特定水土保持區範圍。圖／水利局提供
荖濃土石流特定水土保持區範圍。圖／水利局提供

凱米颱風 土石流 水利局

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