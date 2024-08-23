金門罷免議長 內政部收案 若符規定須9月16日前投票

金門議長洪允典日前遭周刊爆料公器私用，內政部昨表示，前天已收到9位議員的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。

洪允典昨正與立委陳玉珍在大陸北京拜會國台辦等單位，電話聯繫不上；議會也表示，暫不回應。

洪允典近期因為負面新聞頻頻躍上媒體，坊間早就熱議，金門縣議會的「茶壺內的風暴」將引爆，昨一早內政部就表示，已收到9位議員罷免提案書，據了解，這次罷免是由縣議員周子傑提出。記者昨多次致電，周子傑都未接電話，無法取得其回應，多位參與連署議員也都表示不回應。

金門縣議會上屆洪允典是議長、周任副議長，本屆選舉，周、洪兩人又為「議會龍頭」之爭，互不相讓，兩人同票，最後靠抽籤才敲定議長寶座。外界認為，這次參與連署的議員，大都是上次投票支持周的議員，選在洪允典到大陸時提出，不少人認為有「高人指點」，要讓洪措手不及。

目前金門縣議員共19人，按地方制度法，提案罷免議長僅需3分之1議員提出，這次有9位簽署，已超過門檻，但議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，也就是最少要有10名議員出席，且出席總數3分之2同意，才能通過。

該人士分析，如按規定最低門檻，罷免當日有10位議員出席，只要6人同意罷免，就成功；但如果19席全到場，就要有13票贊成，不少人認為難度頗高。