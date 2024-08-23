高雄身障停車格 10月起收費

高雄有1177個身心障礙停車格，六都僅高市免費停用，但停車格屢遭占用，甚至有人停放近半個月，交通局為避免身障車位遭濫用，公告10月1日起比照其他五都採優惠模式收費，計時車位前4小時免費，計次車位半價，估可提高車位周轉率。

高雄市目前發放5萬7千張身障停車證，持證者可免費停車，但民眾發現不少身障車格被特定車輛長期占用。依規定，停同一車格超過15天就算占用，交通局發現後雖貼勸導單，但車主移出後隨即停入繼續占用，據統計全市約300輛車長期占用身障車格，造成亂象。

「每次找身障車格，都被同輛車占用」高市身心障礙者技能發展協會連姓理事說，以後全面收費，還會影響身障者權益，市府應從源頭管控，加重處罰長期占用者。高雄市肢體障礙協會庇護工場蔡姓組長說，他們常停不到身障車格，最後只能付費停一般車位，她認同收費，遏止占用行為。

高市交通局為避免公共資源遭濫用，公告10月1日起比照五都，身障車位採優惠收費。交通局表示，占用身障車位逾15天仍不移車將強制移車，交通局也會查核身障牌照車主是否在社會局資料庫，違規使用者由警方開單，識別證轉借、偽造、影印或冒用也會逕行註銷，自查獲日起3年內不得申請核發。非領有專用停車位識別證明者占用身障車位，可處600元至1200元罰鍰。