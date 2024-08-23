蕭勤60幅原作 總值逾4億 贈正修科大

當代抽象藝術大師蕭勤辭世後，留下670多幅作品，其中60件原作及45件版畫，由蕭勤國際文化藝術基金會代表捐贈給正修科技大學典藏，總價值逾4億元。基金會董事長吳素琴昨和校長龔瑞璋共同簽約，她表示，大師晚年在高雄接收很多養分，作品一直由正修科大修復，希望作品亦能留在南部。

蕭勤基金會這波捐贈的作品已存入正修藝術銀行，預計明年元月對外展出。董事長吳素琴表示，60幅原作橫跨1961年到2013年，選擇捐贈正修，除因為大師作品一直由正修科大修復外，10年前正修辦蕭勤收藏展時，亦讓大師留下深刻印象。

校長龔瑞璋說，學校受贈的60幅原作包括布上作品、紙上作品、立體銅雕、陶球、陶盤，另有45件絹印及布上版畫，明年1月17日將於正修藝術中心「音樂沙龍」展出。正修科大文物修護研究中心是亞太區規模最大的文物修護團隊，2011年創設的藝術典藏管理銀行率先通過ISO 9001：也是全國唯一通過國際品質管理系統認證的藝術品管理典藏單位。

蕭勤是東方畫會創始會員之一，50年代中葉推動中國現、當代藝術先鋒，更是歐洲推動中、西方當代藝術交流的第一人，他把東方禪學融合現代抽象藝術，風格強烈。台灣美術史研究者蕭瓊瑞說，蕭勤作品呈現動感，表面上看來單純，實際豐富而複雜。