高雄類鼻疽病例+1 男性泥水匠上月住家曾因颱風淹水

凱米颱風過後，高雄類鼻疽確診個案逾30例。建仁醫院指出，59歲吳姓泥水工程師傅月初因發燒及咳嗽有痰就診，右膝下外側出現皮膚腫塊且日益腫大，經追查前陣子颱風住家有淹水，細菌培養出類鼻疽，依法通報法定傳染病。

高市衛生局統計，截至8月19日，高雄市累計類鼻疽確診個案35例，臨床症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等症狀，2例死亡。

吳姓病患7月底開始出現發燒、咳嗽有痰等症狀，8月4號到健仁醫院急診就醫，抽血檢查白血球2萬6千多，胸部X光顯示有肺炎情形，醫生建議住院，但病患未住院治療，8月7日再度就醫才住院。

院方指出，吳先生住院一周後，右膝下外側突然出現一處皮膚腫塊，同時有壓痛感，外科醫師切開引流，發現為皮下膿瘍，進行深層傷口細菌培養。

感染科主任林偉政懷疑病患可能感染類鼻疽，經詢問發現，病患上月住家颱風淹水，再加上同時診斷兩處以上的感染病灶，高度懷疑病患可能感染類鼻疽，後來調整藥物為治療類鼻疽的抗生素；換藥後病患白血球及肝功能指數逐漸正常，肺炎也獲得緩解。

林偉政說，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，透過鼻腔吸入病菌或傷口感染，而風災雨災易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，提高傳播風險。如本身有糖尿病或是癌症病人，在感染類鼻疽時容易引發重症或是死亡風險，不可輕忽。