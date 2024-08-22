快訊

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「房貸降溫令」發酵 民眾急跳腳恐增違約風險？央行發聲

高雄類鼻疽病例+1 男性泥水匠上月住家曾因颱風淹水

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一名男病患右膝下外側出現皮膚腫塊且日益腫大，經細菌培養確診類鼻疽。圖／院方提供
高雄市一名男病患右膝下外側出現皮膚腫塊且日益腫大，經細菌培養確診類鼻疽。圖／院方提供

凱米颱風過後，高雄類鼻疽確診個案逾30例。建仁醫院指出，59歲吳姓泥水工程師傅月初因發燒咳嗽有痰就診，右膝下外側出現皮膚腫塊且日益腫大，經追查前陣子颱風住家有淹水，細菌培養出類鼻疽，依法通報法定傳染病。

高市衛生局統計，截至8月19日，高雄市累計類鼻疽確診個案35例，臨床症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等症狀，2例死亡。

吳姓病患7月底開始出現發燒、咳嗽有痰等症狀，8月4號到健仁醫院急診就醫，抽血檢查白血球2萬6千多，胸部X光顯示有肺炎情形，醫生建議住院，但病患未住院治療，8月7日再度就醫才住院。

院方指出，吳先生住院一周後，右膝下外側突然出現一處皮膚腫塊，同時有壓痛感，外科醫師切開引流，發現為皮下膿瘍，進行深層傷口細菌培養。

感染科主任林偉政懷疑病患可能感染類鼻疽，經詢問發現，病患上月住家颱風淹水，再加上同時診斷兩處以上的感染病灶，高度懷疑病患可能感染類鼻疽，後來調整藥物為治療類鼻疽的抗生素；換藥後病患白血球及肝功能指數逐漸正常，肺炎也獲得緩解。

林偉政說，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，透過鼻腔吸入病菌或傷口感染，而風災雨災易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，提高傳播風險。如本身有糖尿病或是癌症病人，在感染類鼻疽時容易引發重症或是死亡風險，不可輕忽。

凱米颱風 咳嗽 癌症 發燒 糖尿病 高雄市

延伸閱讀

南市凱米颱風後6例類鼻疽1死 接觸土壤或汙水務必做好防護

貢寮山區邊坡因颱風崩塌 預計要花千萬元搶修

凱米颱風汽機車泡水台南有補助 議員要求小店泡水比照辦理

珊珊下周侵襲日本 專家：會是強度較強的颱風 影響應該不小

相關新聞

金門議長罷免案 洪允典面臨「大位」保衛戰結局難料

金門縣議會9位議員提案罷免議長洪允典，內政部今日表示，已於昨日收到9位議員的罷免提案書，若符合規定，最遲須於9月16日前...

高雄類鼻疽病例+1 男性泥水匠上月住家曾因颱風淹水

凱米颱風過後，高雄類鼻疽確診個案逾30例。建仁醫院指出，59歲吳姓泥水工程師傅月初因發燒及咳嗽有痰就診，右膝下外側出現皮...

墾管處全面巡查沙灘陽傘 業者若占用按次開罰3千元

日前網友反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，遭陽傘出租業者驅趕，墾丁國家公園管理處表示，已全面巡查轄區沙灘並對業者提出勸導，未來...

八二三戰役勝利66週年 百位參戰英雄返金回憶昔日榮光

今年適逢八二三戰役勝利66週年，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國精神，國防部特於今明兩日在金門地區辦理系列紀念活動，據了...

七星岩船拋意外釣「57公斤黃鰭鮪」創台灣紀錄 僅花8分鐘降伏大魚

屏東施姓男子昨天包船到七星岩釣魚，以船拋假餌的方式鎖定俗稱GT的牛港鰺為目標，卻意釣上一尾重達57公斤的黃鰭鮪。台灣知名...

高雄107處小路口取消強制待轉 議員籲增設左轉專用道

中央宣布取消機車兩段式左轉可由地方政府因地制宜制定，高雄市目前採單向2車道以下，原則上免採兩段式左轉，交通局近5年來已調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。