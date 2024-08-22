墾管處全面巡查沙灘陽傘 業者若占用按次開罰3千元

日前網友反映，帶帳篷到墾丁白砂海灘，遭陽傘出租業者驅趕，墾丁國家公園管理處表示，已全面巡查轄區沙灘並對業者提出勸導，未來占用將依國家公園法開罰3000元，若不改善可繼續按次處罰。

墾管處今天發布新聞稿表示，先前民眾在網路反映，墾丁業者以陽傘占用沙灘；已偕同保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，當地現況已有改善，墾管處也將持續強化管理。

墾管處指出，園區沙灘管理將以南灣模式推展至各沙灘，並在近期增訂維護沙灘整體景觀及兼顧遊憩服務需求的公告禁止事項；未來若發生任何占用狀況，將依國家公園法規定取締開罰新台幣3000元，若不改善可繼續按次處罰、絕不寬貸。

墾管處在民國107年統一南灣、白砂及船帆石3處沙灘陽傘顏色及樣式，協助南灣業者統一製作深藍色陽傘，並約束船帆石及白砂業者陽傘顏色為白色，要求業者僅可於遊客租用陽傘後，方可將陽傘插於沙灘，且不可強迫遊客租用；目前進行制度化管理並訂有契約的為南灣沙灘，業者有責任負責沙灘清潔維護。

網友日前在網路論壇PTT貼文指出，「明明土地是國家的，結果墾丁白砂灣，每天都被一堆業者插傘占領，自己帶帳篷的家庭，要被迫趕到很邊陲地方」，引發一波熱議；墾管處7日回應將加強輔導業者。