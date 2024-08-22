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金門議長罷免案 洪允典面臨「大位」保衛戰結局難料

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議長洪允典遭提罷免，目前洪允典跟立委陳玉珍正在大陸北京拜會相關人士，爭取陸客來金的政策，無法取得他的回應。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議長洪允典遭提罷免，目前洪允典跟立委陳玉珍正在大陸北京拜會相關人士，爭取陸客來金的政策，無法取得他的回應。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會9位議員提案罷免議長洪允典，內政部今日表示，已於昨日收到9位議員的罷免提案書，若符合規定，最遲須於9月16日前召集全體議員進行罷免投票。據了解，洪允典目前正與立委陳玉珍在大陸北京拜會國台辦等單位，電話聯繫不上；議會也表示，暫不回應。

洪允典近期因為負面新聞頻頻躍上媒體，坊間早就熱議，金門縣議會的「茶壺內的風暴」即將引爆，果然今天一早內政部就表示，已收到9位議員的罷免提案書，據了解，這次的罷免是由縣議員周子傑所提出，上屆洪允典是議長、周任副議長，當時兩人就傳出有「心結」。

而本屆金門縣議長選舉，周洪兩人又為「議會龍頭」之爭，互不相讓，兩人同票，最後是靠抽籤才敲定議長寶座，外界認為，這次參與連署的議員，大都是上次投票支持他的議員。但選在洪允典到大陸出差的時機提出，不少人都認為是有「高人指點」，要讓洪措手不及。

據消息人士表示，按地方制度法，目前金門縣議員總計19人，提案罷免議長僅需3分之1的議員提出，這次有9位簽署，是超過規定，但議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，也就是最少要有10名議員出席，且出席總數3分之2同意，才能通過。

該人士分析，如果按規定的最低門檻，罷免當日有10位議員出席，那只要6人同意罷免，就成功；但如果19席全到場，就要有13票贊成，才會通過，不少人都認為難度頗高。

坊間也議論，洪允典的「議長寶座保衛戰」，可能關鍵在縣長陳福海身上，因為如果「議長派」的議員全部出席，就很難通過，但現階段「海派」議員有3至4人，海派的議員倒向哪邊，哪邊就贏了。

記者多次致電周子傑，他都未接電話，無法取得其回應，多位參與連署的議員也都表示低調不回應；僅有議員董森堡表示，「如果可以的話我也想當議長」，他說，罷免案不論有過或沒有過，只希望不論是誰當議長，議會議事程序能順利正常，同仁們好好審理議案、謹慎審議預算，立法行政競合制衡，不要淪為縣府的「橡皮圖章」，也不要橫行專斷，如此才是金門百姓與政治之福。

據了解，這次的罷免案是由縣議員周子傑所提出，上屆洪允典是議長、周任副議長，當時兩人就傳出有「心結」，這次兩人再度交鋒。記者蔡家蓁／攝影
據了解，這次的罷免案是由縣議員周子傑所提出，上屆洪允典是議長、周任副議長，當時兩人就傳出有「心結」，這次兩人再度交鋒。記者蔡家蓁／攝影

洪允典 罷免 議員 金門 陳玉珍

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