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八二三戰役勝利66週年 百位參戰英雄返金回憶昔日榮光

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
明天就是八二三戰役紀念日，70多位參戰老英雄重新踏上金門，金防部派官兵到機場迎接獻上花圈。圖／民眾提供
明天就是八二三戰役紀念日，70多位參戰老英雄重新踏上金門，金防部派官兵到機場迎接獻上花圈。圖／民眾提供

今年適逢八二三戰役勝利66週年，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國精神，國防部特於今明兩日在金門地區辦理系列紀念活動，據了解，今年共有70位參戰英雄、41位遺族重返戰地，歷任指揮官郝以知、姜振中也受邀前來參加，金防部今天特別派出多位官兵到場迎接，並獻上花圈，歡迎這群老英雄「回娘家」。

明天就是八二三戰役勝利紀念活動，國防部今年也邀請參戰老英雄重返金門，包括金防部指揮官李定中、政戰主任鄭傑元今天都親自到尚義機場出境大廳迎接老英雄們，並親切地跟他們閒話家常。

不少老英雄重新踏上金門都很激動、感動，不少人眼眶泛紅，有老伯伯就說，只要身體狀況允許下，他每年都會想來金門參加參加八二三戰役勝利紀念活動，來看看過往戰死的軍中袍澤，他說，原來固定參加的有一大群人，現在則是每年越來越少。

也有老英雄激動表示，他與戰友們實際參加過66年前那場激烈的八二三砲戰，當年戰況激烈，但是有賴軍民一心與三軍英勇，他回憶當時八二三當天被轟擊了5萬9千餘發的砲彈，但是當時的國軍卻是毫無懼色，而且在戰役40多天期間，共軍一共發了四十40餘萬發的砲彈，由於國軍的毫不膽怯，也讓共軍束手無策，他說，這些往事讓他至今回想起來，彷彿歷歷在目。

「八二三英雄團」一行人，在金防部的安排下，今日將陸續到「莒光樓」、「金門大橋」、「湖井頭戰史館」及「金門和平紀念園區」等地參觀巡禮，回憶當年在金門保家衛國的光榮歲月。

明天就是八二三戰役紀念日，今天共有70位參戰前輩、41位遺族重返戰地，國防部特別派人到場迎接。圖／民眾提供
明天就是八二三戰役紀念日，今天共有70位參戰前輩、41位遺族重返戰地，國防部特別派人到場迎接。圖／民眾提供
明天就是八二三戰役紀念日，今天共有70位參戰前輩、41位遺族重返戰地，金防部指揮官李定中也親自到機場接機。圖／民眾提供
明天就是八二三戰役紀念日，今天共有70位參戰前輩、41位遺族重返戰地，金防部指揮官李定中也親自到機場接機。圖／民眾提供

國軍 國防部 金門大橋 金防部

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