七星岩船拋意外釣「57公斤黃鰭鮪」創台灣紀錄 僅花8分鐘降伏大魚

屏東施姓男子昨天包船到七星岩釣魚，以船拋假餌的方式鎖定俗稱GT的牛港鰺為目標，卻意外釣上一尾重達57公斤的黃鰭鮪。台灣知名釣魚嚮導孫祥鈞說，在台灣周邊海域用活餌釣起的黃鰭鮪有更大尾的紀錄，但如果是用船拋來說，這尾57公斤的黃鰭鮪應該是目前最大尾的紀錄魚。

屏東阿弟釣具店的老闆施元培（38歲）昨天從屏東縣恆春鎮的後壁湖漁港，搭船前往七星岩周邊海域釣牛港鰺。施元培說，他採用船拋假餌釣法，利用釣竿把波趴假餌（POPPER）拋到遠處海面，在捲動捲線器收線並抽動釣竿，讓波趴在海面上激起水花，模擬水表小魚逃竄的狀態，吸引掠食性魚類來咬餌。

施元培表示，昨天他站在船頭釣魚，這尾黃鰭鮪在七星岩淺坪處的水表咬到假餌，「碰」一聲激起大量水花，隨後黃鰭鮪開始發力逃竄，他緊握釣竿，被往前拖了好幾步，之後放低重心、站穩在甲板上，花了大約8分鐘把魚拉近船邊的水面，由船長射出標槍，再合力把這尾大魚拉上船。

施元培說，這次使用的釣竿與假餌，都是自創品牌「PTAD LURE SHOP」所屬產品。除了這尾黃鰭鮪紀錄魚之外，昨天釣上的魚類包括牛港鰺、石喬魚。

釣魚嚮導孫祥鈞表示，黃鰭鮪上鉤後爆發力強、泳速快，是相當受到釣客歡迎的目標魚，超過50公斤以上的大魚，多數都是用活餌釣到，而且搏魚時間會長達1個多小時甚至更久。