高捷岡山路竹延伸線車道明溝加蓋施工 8月26日起交維

高捷岡山路竹延伸線第二階段工程，將於岡山北路部分路段進行南下車道外側明溝加蓋工程，至10月31日止；市府捷運局表示，工程預計26日起施設交維措施，提醒用路人經過減速慢行。

高雄市政府捷運局今天發布新聞稿表示，「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第二階段統包工程」將於岡山區岡山北路的本工路至本工西路路段，進行南下車道外側明溝加蓋工程，26日起將施設交維措施，工程預計至10月31日止。

捷運局表示，此次施工期間岡山北路將調整為兩混合車道及1公尺路肩，用路人須依交通指揮人員導引行車，並依工區速限30公里減速慢行，或依照引導標誌提早改道行駛其他替代道路，以節省時間。

岡山路竹延伸線第二階段工程持續推進，為降低捷運工程對交通衝擊影響，捷運局此前已於施工前邀集里民、里長、民意代表等辦理多次會勘及說明會。

捷運局指出，此次施工路段，交通維持計畫已經市府道安會報核備並據以實施，未來待捷運工程完成後，將撤除圍籬及道路復舊，回復供用路人行駛。