高雄107處小路口取消強制待轉 議員籲增設左轉專用道

中央宣布取消機車兩段式左轉可由地方政府因地制宜制定，高雄市目前採單向2車道以下，原則上免採兩段式左轉，交通局近5年來已調整107處路口，開放機車逕行左轉，但多數50歲以上或女性市民仍感到不安全；另外全市單向3車道已上路口須兩段式左轉，議員呼籲加強設置左轉專用道，讓待轉區與專用道並存，騎士自由選擇左轉方式。

近年機車事故死亡人數均超過全年交通事故整體死亡人數一半以上，交通部去年宣布地方政府可自行檢討是否取消機車兩段式左轉、內側快車道禁行機車，若路口機車左轉量大，或待轉區不易設置時，可適當開放機車逕行左轉，也要研議讓長者或不習慣到內側車道的機車族，仍可選擇兩段式左轉。

過去曾有網路民調顯示超過6成民眾贊同廢除兩段式左轉、3成不贊同，但高雄市交通局曾研究發現，50歲以上長者或女性民眾對於取消兩段式左轉，感到不安全比例偏高；因此高雄市目前採單向2車道以下，原則上免採兩段式左轉，自109年至今年7月為止，交通局已調整全市共107處路口，移除兩段式左轉號誌，開放機車逕行左轉。

但目前高市單向3車道以上路口，機車仍採兩段式左轉，若要開放直接左轉，必須搭配機車左轉專用道與號誌，例如高市首個位在中正、大順路口的左轉專用道；市議員黃文志表示，大型路口應加強規劃機車左轉專用道和待轉區共存，讓騎士能停等在大車前直接左轉，或是考量安全仍騎至待轉區，惟全市左轉專用道數目少，應加強設置。

27歲女騎士說，市區許多2線道的車流量大，不強制兩段式左轉但缺乏警示標誌下，常發生機車與汽車左轉爭道；另名22歲女騎士說，小型路口取消兩段式左轉是美意，她曾因為騎在內車道，要切至外線到待轉區時險些出車禍，直接左轉能避免情形；男性騎士說，左轉專用道透過號誌能避免與汽車爭道，為機車族節省待轉時間，應廣泛設置。

交通局回應，全市單向2車道以下道路經評估，機車左轉有安全疑慮，仍會保留路口待轉區，由騎士自行選擇左轉方式，另外全市單向3車道以上的大路口，配置機車左轉專用車道及號誌已至少9處，包括左楠路/外環西路口、高楠公路/1003巷路口、高楠公路/水管路口、中山三路/民權二路口、沿海一路/康莊路口、凱旋四路/翠和街口、成功二路/凱旋四路口、水管路/竹楠路口，未來有其他道路符合條件，市府亦會再依車流特性，會同相關單位研議設置。