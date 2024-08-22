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男騎電動單車後座站孩童 高市：找出騎士兒少法辦理

中央社／ 高雄22日電

高市大社區有民眾日前目擊一男子在車道上騎乘電動單車，後方座椅有一孩童站立，經警方檢視影像，男子已違反道交條例，最高可處600元罰鍰；高市社會局表示，將調查騎士並依兒少法辦理。

高雄市警察局仁武分局發布訊息指出，高雄市大社區有一名男子日前騎乘電動輔助自行車，未依規定附載幼童，經警方檢視影像，男子行為已違反道路交通管理處罰條例第76條2項4款規定，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

高雄市政府社會局副局長葉玉如指出，將協同警方找尋騎乘男子，並依兒童及少年福利與權益保障法第56條第1項第1款規定，及同法第102條規定，得裁處父母、監護人或實際照顧兒童及少年者接受4小時以上、50小時以下親職教育輔導。

若有不接受親職教育輔導或拒不完成時數者，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰；經再通知仍不接受者，得按次處罰直到參加為止。

單車 電動 高雄市

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