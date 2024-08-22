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27國500多位選手29日齊聚高雄 舞蹈熱力引爆南台灣

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事， 本月29起將在鳳山體育館一連舉辦三天，邀請民眾前往參觀為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事， 本月29起將在鳳山體育館一連舉辦三天，邀請民眾前往參觀為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影

一場國際級的舞蹈運動盛會「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事，本月29日起將在鳳山體育館一連舉辦三天，來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚港都，一起用舞蹈熱力引爆南台灣，角逐第一屆亞洲舞蹈節世界杯的世界舞王寶座，開幕式當晚除了國際百人同場共舞，並預告將有神祕嘉賓蒞臨。

主辦單位中華民國國際運動舞蹈協會理事長許睿哲表示，2024高雄舞蹈節也是繼2009世界運動會與2013世界舞蹈大賽後，睽違已久在高雄所舉辦的大型舞蹈盛會，將有來自國內外1500名舞者共同參與，拉丁舞、摩登舞、運動舞蹈、熱舞、肚皮舞、有氧舞、韻律舞等將近30種不同舞蹈風格與類型，不分男女老少，從兒童、青少年、社會人士、一般大眾到專業舞蹈選手，創下全台灣第一場結合各種不同類型舞蹈運動的舞蹈盛事。

參賽選手來自亞洲12國、歐洲12國及俄羅斯、美國、紐西蘭各地的選手，參與此次賽事的台灣舞蹈高手，無不卯足全力加強訓練，希望奪得佳績為台爭光，其中還有高雄在地的職業組國手邱耀賢、吳思岑，青少年冠軍郭品薰、113年全民運動會高雄市14歲以下代表洪瑞優、林巧晴及潛力十足的青少年選手。

主辦單位表示，三天舞蹈節期間鳳山體育館2樓觀眾席免費入場，憑當月份兩張發票還可以現場兌換摸彩券一張，有住宿券等20多個獎項，所募得之發票也將捐贈給紅十字慈暉園育幼中心，邀請大家一起來鳳山體育館觀比賽、看表演、做公益。

2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，我國國標舞好手邱耀賢（右）、吳思岑（左）將與各國選手以舞會友。記者劉學聖／攝影
2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，我國國標舞好手邱耀賢（右）、吳思岑（左）將與各國選手以舞會友。記者劉學聖／攝影
「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事， 本月29起將在鳳山體育館一連舉辦三天，邀請民眾前往參觀為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事， 本月29起將在鳳山體育館一連舉辦三天，邀請民眾前往參觀為台灣選手加油。記者劉學聖／攝影
2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，曾獲青少年冠軍郭品薰。記者劉學聖／攝影
2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，曾獲青少年冠軍郭品薰。記者劉學聖／攝影

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