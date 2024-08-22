27國500多位選手29日齊聚高雄 舞蹈熱力引爆南台灣
一場國際級的舞蹈運動盛會「2024高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站」賽事，本月29日起將在鳳山體育館一連舉辦三天，來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚港都，一起用舞蹈熱力引爆南台灣，角逐第一屆亞洲舞蹈節世界杯的世界舞王寶座，開幕式當晚除了國際百人同場共舞，並預告將有神祕嘉賓蒞臨。
主辦單位中華民國國際運動舞蹈協會理事長許睿哲表示，2024高雄舞蹈節也是繼2009世界運動會與2013世界舞蹈大賽後，睽違已久在高雄所舉辦的大型舞蹈盛會，將有來自國內外1500名舞者共同參與，拉丁舞、摩登舞、運動舞蹈、熱舞、肚皮舞、有氧舞、韻律舞等將近30種不同舞蹈風格與類型，不分男女老少，從兒童、青少年、社會人士、一般大眾到專業舞蹈選手，創下全台灣第一場結合各種不同類型舞蹈運動的舞蹈盛事。
參賽選手來自亞洲12國、歐洲12國及俄羅斯、美國、紐西蘭各地的選手，參與此次賽事的台灣舞蹈高手，無不卯足全力加強訓練，希望奪得佳績為台爭光，其中還有高雄在地的職業組國手邱耀賢、吳思岑，青少年冠軍郭品薰、113年全民運動會高雄市14歲以下代表洪瑞優、林巧晴及潛力十足的青少年選手。
主辦單位表示，三天舞蹈節期間鳳山體育館2樓觀眾席免費入場，憑當月份兩張發票還可以現場兌換摸彩券一張，有住宿券等20多個獎項，所募得之發票也將捐贈給紅十字慈暉園育幼中心，邀請大家一起來鳳山體育館觀比賽、看表演、做公益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言