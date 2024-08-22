蕭勤60幅原作捐贈正修科技大學典藏 總價值逾4億元

已故國際知名藝術大師蕭勤60件原作及45件版畫，將捐贈給蕭勤國際文化藝術基金會捐贈給正修科技大學典藏，今天上午「蕭勤作品捐贈簽約儀式」由正修科大校長龔瑞璋與蕭勤國際文化藝術基金會共同簽署，這批蕭勤原作總價值逾4億，所有作品已存入正修藝術典藏管理銀行收藏，預計明年元月對外展出。校長龔瑞璋表示，蕭勤大師創作面貌豐富多樣藝術作品，發掘人類精神生命的深刻意涵，對中國現代抽象藝術的發展作出重大貢獻。

蕭勤國際文化藝術基金會董事長吳素琴說，正修50週年校慶曾到校展覽時，蕭勤大師更親自到場，肯定正修對藝術的貢獻，現在將作品交給正修繼續傳承，讓大師的精神更發揚光大。

蕭勤國際文化藝術基金會將60件原作捐贈給正修科大典藏，包括有35件布上作品、10件紙上作品、9件立體銅雕、3件立體陶球、3件立體陶盤及絹印版畫一套33張和布上版畫一套12幅，共計45件，今天在正修科大完成捐贈儀式，傳承代表作品的精神及藝術價值。

國際級現代藝術大師蕭勤，是台灣現代藝術團體「東方畫會」創始會員之一，一生致力現代藝術發展及藝術教育不遺餘力，是50年代中葉推動中國現、當代藝術急先鋒，更是歐洲推動中、西方當代藝術交流的第一人，把東方禪學融合到現代抽象藝術，發展出極富個人特色的藝術風格。

正修科大文物修護研究中心目前是亞太地區規模最大的文物修護團隊，「藝術典藏管理銀行」2011年設立後率先通過ISO 9001：2015品質管理系統認證，為全國首家唯一通過國際品質管理系統認證的藝術品管理典藏單位，擁有專業藝術保存維護的知識、技術人員及控溫控濕、防災防震兼具保全功能的保存空間，有助延續蕭勤藝術作品的生命價值。

科技藝術發展處更定期舉辦視覺藝術展覽，豐富師生藝術視野，為文藝交流注入新動力，這次捐贈不僅豐富正修科大的藝術氛圍，也為師生提供近距離欣賞名家畫作的機會。