茄萣橋工人將「大型混凝土塊」丟下橋落海 公路局出手

高雄市茄萣陸橋近日在做橋面修復工程，遭人目擊施工人員將整塊大型混凝土塊直接丟進橋下的航道，濺起水花，當地船主稱此情況已持續3年，擔心影響船隻進出，南區養護工程分局接獲投訴後派員要求停工並開罰，預計8月底將責成廠商將橋下混凝土塊清除，目前已增設移動式CCTV供監造人員不定期遠端監看。

媒體報導位在高雄茄萣區的台17線茄萣陸橋近年陸續做橋面修復工程，但施工人員被爆出疑因便宜行事，將整塊混凝土塊直接扔到橋下的航道，不做清運手續；當地船主抱怨3年來陸續發現工程人員亂丟石塊，濺起大片水花，就連當地加裝防落網，也因為石塊太重而破裂，橋下有許多漁船又是舢舨，船主擔心石塊堆積在航道，影響船隻進出。

南區養護工程分局上月17日接獲居民反映施工人員將混凝土塊丟入航道，高雄段監造人員到現場要求廠商停止作業，將現場剩餘混凝土塊裝袋運離工區，並依契約進行開罰5千，事後責成廠商在退潮時將河道兩側廢棄物清疏，預訂8月中旬清疏航道，後續避免再次發生，南區養護工程分局已在工區增設移動式CCTV供監造人員不定期遠端監看。

南區養護工程分局原排定8月中旬由廠商調派水上施工平台搭配小型挖掘機，將橋下混凝土塊清除，但近期受豪雨影響，清除作業延至8月26日進場，預計於8月底完成；分局也澄清並無船底因撞擊航道的混凝土塊，造成船底破裂而滅頂。