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高雄車站旁建國路1.1公里人行道翻新 民眾讚舒適方便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供

全新高雄車站預計年底完工，周遭交通動線與人行規劃受關注，高市工務局率先將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道翻新，同時將高雄中學通學道改善，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺，也調整路口行穿線及設置無障礙斜坡，目前已完工開放通行；步行民眾表示，走起來更加舒適、安全。

隨著高雄鐵路地下化最後一哩路的「新高雄車站」工程接近尾聲，工務局道路養護工程處針對站前建國路人行道改善在8月完成；養工處表示，建國路為本市東西向交通幹道，沿線有公車、國道客運站，也有眾多旅宿、商辦、店家，還可串聯建國3C商圈、三鳳中街觀光商圈，人行道翻新後能為站區注入更多人潮活力，目前已全面開放通行。

工務局表示，本次改善三民區建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道，也將周邊高雄中學通學道一併納入改善，改善總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺，秉持人本交通精神改善人行道，採用平整、耐用、美觀的優質材料翻新鋪面，亦與交通局合作優化行人動線，並調整路口行穿線及設置無障礙斜坡。

附近居民許小姐說，「這次市府改善建國路人行道，行走上更加平整舒適，無論是晨跑或晚間散步，居民都能享受到安全便利的步行環境，也能活絡車站周邊環境機能。」道工處補充，市府會持續提升整體人行環境品質，營造宜居友善的生活空間。

工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供
工務局將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道改善，也將周邊高雄中學通學道一併納入工程，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺。圖／高雄市工務局提供

人行道 國道客運 高雄車站

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