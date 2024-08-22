高雄車站旁建國路1.1公里人行道翻新 民眾讚舒適方便

全新高雄車站預計年底完工，周遭交通動線與人行規劃受關注，高市工務局率先將建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道翻新，同時將高雄中學通學道改善，總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺，也調整路口行穿線及設置無障礙斜坡，目前已完工開放通行；步行民眾表示，走起來更加舒適、安全。

隨著高雄鐵路地下化最後一哩路的「新高雄車站」工程接近尾聲，工務局道路養護工程處針對站前建國路人行道改善在8月完成；養工處表示，建國路為本市東西向交通幹道，沿線有公車、國道客運站，也有眾多旅宿、商辦、店家，還可串聯建國3C商圈、三鳳中街觀光商圈，人行道翻新後能為站區注入更多人潮活力，目前已全面開放通行。

工務局表示，本次改善三民區建國二、三路（復興一路至自立路）兩側人行道，也將周邊高雄中學通學道一併納入改善，改善總長度約1.1公里，鋪面改善面積約7456平方公尺，秉持人本交通精神改善人行道，採用平整、耐用、美觀的優質材料翻新鋪面，亦與交通局合作優化行人動線，並調整路口行穿線及設置無障礙斜坡。