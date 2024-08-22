高雄愛河、幸福川變成莫蘭迪綠 高市府今揭密是藻類非汙染

高雄知名景點愛河及幸福川，原本清澈的河水近日變成灰綠色的莫蘭迪綠，部分河段還飄出異味，居民懷疑是被汙染，議論紛紛。高雄市水利局表示，近日愛河及幸福川水質些微偏濁，應是前幾天的降雨造成。高市環保局說，幸福川與愛河水色主要來自藻類顏色，並非工業污染。

水利局表示，愛河是台灣少數以河為名的河川，源頭在仁武區八卦寮，流經左營區、三民區、鼓山區、鹽埕區、前金區、苓雅區，最後從高雄港出海，以往愛河受到工業污染，經整治後成為觀光景點；幸福川又名大港溪，相對於被編為一號運河的愛河，被稱為二號運河，2010整治後經網路票選名稱由「幸福川」獲得最高票，因此再命名為幸福川。

讀者反映，近日幸福川中段至注入愛河處，及七賢橋至中正橋之間的愛河，水色呈現混濁不透光的灰綠色，「很像綠色混入灰色、白色，形成的莫蘭迪綠」，站在幸福川的岸邊，有時還能聞到類似臭水溝的異味。

水利局說，幸福川與愛河近日的水色，應是前幾天的降雨造成藻類大量繁殖，藻類本身除含有葉綠素外，還會含有其他色素，導致河水的顏色因為不同的藻類色素，變成不同的顏色。

環保局說，經查詢愛河及幸福川的水質監測資料，未發現水質有異常，今天上午水色呈現不透光莫蘭迪綠，應是水中的顫藻、裸藻造成；至於幸福川中段的異味，有可能是生活汙水造成。