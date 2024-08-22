日本秋田知事暌違5年再訪高雄 陳其邁：雙方深化觀光、產業交流

日本秋田縣知事佐竹敬久率團訪問高雄，除在百貨辦物產展，也將在2024台日大港水果祭設攤，訪問團暌違5年再造訪，對高雄市容的轉變感到驚艷，高雄市長陳其邁說，高雄與秋田縣情誼深厚，長期友好交流，雙方相約在文化觀光及產業領域，繼續深化合作關係。

高雄市與秋田縣2016年簽署國際交流合作備忘錄，先後舉辦世界運動會，長期互動良好。陳其邁推崇秋田縣在佐竹知事帶領下推廣「竿燈祭」等傳統文化，也辦優質物產展。這個周末將登場的台日大港水果祭，秋田縣將販賣番茄汁及道地稻庭烏龍麵等美食，「我非常期待到現場品嚐」。

佐竹知事表示，秋田縣盛產蘋果、水梨、櫻桃、葡萄，過往多次來台舉辦物產展，感受到台灣的人情味，這次參與台日大港水果祭，盼全台民眾都來體驗秋田美味。

陳其邁說，高雄近年積極推動亞灣5G AIoT創新園區和淨零碳排，轉型為智慧港灣城市，秋田縣善用境內豐饒礦業與海洋資源發展金屬加工業、離岸風電產業，均在淨零減碳、城市轉型上努力，兩座城市未來在文化、觀光、產業等領域將更深化交流。

秋田縣位於日本本州北部，自然環境得天獨厚，並以保留傳統的民俗藝能和祭典活動聞名，其中頂級的秋田牛、秋田犬、白神大蔥、日本酒等物產，享譽國內外。即日起在高雄漢神巨蛋，舉辦「秋田縣名產展」，秋田縣知事佐竹敬久昨特別到場介紹秋田縣產品，帶台灣消費者一覽秋田的精華。

漢神巨蛋表示，名產展中的A5等級秋田和牛最引注目，秋田牛以稻米飼養，脂肪甜美且入口即化；秋田「白神大蔥」，蔥白口感脆嫩甜度高，生吃、烤或煮都別具風味。