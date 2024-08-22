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藝術宅急便、紙風車落地掃 表演藝術列車前進屏東

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」、 紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供
為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」、 紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供

為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」、紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」活動，從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。

文化處指出，2024藝術宅急便以「讓藝術穿梭於鄉鎮」為概念，每周規畫下鄉巡演，除邀請屏縣品牌演藝團隊，屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團、嵐天樂集、明興閣掌中劇團、上西園掌中劇團、貓頭鷹兒童劇團、屏東室內合唱團、飛悅舞集等，還有小朋友最愛小丑默劇團、氣球表演及奇幻魔術秀。屏東縣政府培育的阿卡貝拉團隊排灣貝拉、Acapassion、SURE人聲樂團、T.K.T停看聽共同演出，結合屏東多元地貌及人文風采，打造出最豐富演出內容。

紙風車劇團「阿猴落地掃」鄉鎮巡演，8月24、25日晚上7點分別九如鄉、長治鄉開跑，演出生活常識與娛樂性兼具的「屏東大小事」，帶給鄉親最熱鬧的藝文饗宴。

屏東縣政府與紙風車培訓屏東戲劇人才組屏東團，以傳統落地掃表演形式，現代歌廳秀表演風格，寓教於樂劇情且淺顯易懂對白，編排耳熟能詳四季紅、熱情的沙漠、自創曲「屏東多好你咁知」等歡樂舞蹈，穿插不同故事情境，並與現場觀眾即興互動。更多活動資訊請上屏東文化處官網或屏東藝遊粉絲專頁查詢。

為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供
為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供
為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」、 紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供
為讓表演藝術遍地開花，落實文化平權，屏東縣政府「2024藝術宅急便」、 紙風車「阿猴落地掃鄉鎮巡演」從8月陸續前進33個鄉鎮市，讓民眾免費欣賞戲劇、音樂、舞蹈等各類型節目。圖／屏東縣政府提供

團隊 屏東縣政府 紙風車

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