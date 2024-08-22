高雄107路口免兩段式左轉 引發疑慮

中央宣布取消機車兩段式左轉可由地方政府決定，高市交通局已調整107處路口，開放機車逕行左轉，但有市民對逕行左轉仍感不安全，尤其部分車流量大的2線道路段，直接左轉恐導致汽機車爭道，增加車禍疑慮，議員呼籲加強設置左轉專用道，讓待轉區與專用道並存，騎士自由選擇左轉方式。

高雄單向2車道以下路段原則免採兩段式左轉，若為3車道以上路口，才設待轉區；去年交通部開放兩段式左轉可由地方政府決定，高雄市府截至目前，已將全市107處路口移除兩段式左轉號誌，直接左轉路口則須搭配機車左轉專用道與號誌。

廢除兩段式左轉，有人支持有人反對，22歲女騎士說，小型路口取消兩段式左轉是美意，她曾因騎在內車道，要切至外線到待轉區時險出車禍，直接左轉可避免。

但交通局曾研究發現，50歲以上市民或女性民眾對取消兩段式左轉，感到不安全比率偏高；27歲女騎士指許多2線道的車流量大，若缺乏警示，汽機車爭道，增加車禍疑慮。

市議員黃文志則認為，大型路口應加強規畫機車左轉專用道和待轉區共存，讓騎士能自由選擇直接左轉或到待轉區，惟全市左轉專用道少，應加強設置。

交通局回應，全市小型道路經評估，機車左轉有安全疑慮，仍會保留待轉區，另外全市大型路口配置機車左轉專用車道已至少9處，未來有其他道路符合條件，市府會再依車流特性，會同相關單位研議設置。