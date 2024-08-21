馬祖觀光金句評選結果出爐 凸顯軍事特色

馬祖觀光金句評選結果今天出爐，2079件投稿作品中，由「立正、稍息、馬祖好」脫穎而出。主辦單位表示，獲選金句將應用於適合的活動宣傳中。

連江縣政府交通旅遊局發布新聞稿指出，「113年馬祖觀光旅遊金句設計競賽」共收到2079則投稿，扣除字數不符、使用貶義詞、與主題無關等不合格投稿後，共1603件進入初選，並經過評審小組精心評選後，由「立正、稍息、馬祖好」贏得金獎，獨得新台幣1萬元獎金。

除金獎外，銀獎為「坑道夜搖櫓，輕擺藍光路」，銅獎則是「卡蹓馬悠，驚艷無邊」。佳作分別為「FUN遊馬祖藝起行」「馬祖，驚艷之島，探索天堂」「小島大世界，邀你來品味」「馬祖：藍海秘境，靜心之旅」及「馬祖秘境，意猶未盡」。

交旅局回覆中央社記者，包括金獎在內獲獎金句，將使用在適合縣內行銷活動中。至於明年度觀光宣傳主軸，目前仍在制定中，金句則會作為參考依據。

此外，交旅局透過新聞稿，除感謝全台民眾踴躍參與支持，讓本次設計競賽能圓滿成功外，更指出評審小組囊括文學界、媒體界與教育界等專家組成，並在嚴謹且公平公正過程下，選出獲獎金句。獲獎者將由主辦單位以電話方式，個別通知領獎事宜。