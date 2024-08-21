快訊

未來一年借房貸恐變難…交報告後還有這關 銀行圈：這次楊金龍是玩真的

想辦新青安房貸注意！又一家公股行庫房貸滿水位要排隊

陸軍八軍團又車禍…載15人擦撞騎士 2天地點隔不到3公里

國防部次長秋節慰勉三總澎湖分院 籲做好資安防護

中央社／ 澎湖縣21日電
國防部海軍常務次長黃佑民（前右4）21日代表國防部長顧立雄前往澎湖，慰勉三總澎湖分院醫護人員辛勞，並致贈中秋節加菜金。圖／中央社
國防部海軍常務次長黃佑民（前右4）21日代表國防部長顧立雄前往澎湖，慰勉三總澎湖分院醫護人員辛勞，並致贈中秋節加菜金。圖／中央社

秋節將至，國防部海軍常務次長黃佑民中將今天代表國防部長顧立雄抵澎慰勉三總澎湖分院醫護人員辛勞，致贈秋節加菜金，同時指示各醫院務必作好「資安防護」工作。

黃佑民中將今天在軍備局副局長王德本、工營中心主任賀志豪少將、軍醫局醫計處處長陳逸鴻、三軍總醫院副院長李俊泰等人陪同下前往三總澎湖分院秋節前慰勉醫護人員。

黃佑民在聽取澎湖分院長胡曉峯簡報後，對澎湖分院推動「醫療在地化」和加強第一作戰區戰傷醫療韌性，在台北三軍總醫院協助下，醫療運用現代AI科技智慧，引進「智慧化醫療-AI心電圖判讀」和成立「燒燙傷加護中心」及今年預定完成的血品冷凍庫及冷藏庫等，承擔起第一作戰區「健軍衛國」的重責大任，受到澎湖軍民及鄉親的認同，並榮獲2023年醫療院特色醫療「SNQ國家品質標章」，表示肯定。

黃佑民也指示在招募醫護專業人才，要做好護理職缺補足與薪資調升，和護理休假權益，同時要做好醫院的「資安防護」，避免資安事件造成醫療服務癱瘓等重大損失，讓醫療服務穩定執行。

國防部 澎湖 資安 醫護人員

延伸閱讀

健康台灣委員會21日登場 健保永續、基層護理工作將討論

政府發放護理師夜班獎勵 勞動部：不屬於工資

馬祖酒廠秋節配酒啟動 奧運廣告觀看數破千萬

護理妻和心理師不倫還產子 工程師頭頂綠光幫養2年

相關新聞

國防部次長秋節慰勉三總澎湖分院 籲做好資安防護

秋節將至，國防部海軍常務次長黃佑民中將今天代表國防部長顧立雄抵澎慰勉三總澎湖分院醫護人員辛勞，致贈秋節加菜金，同時指示各...

陸供水團與金門簽訂用水緩漲補充契約 未來每年省千萬

金門縣屬外島，水資源相對貧乏，大陸水源也成為其中關鍵。金門縣自來水廠表示，近日邀請陸方供水團隊訪金，除考察用水環境，昨也...

高雄面對高溫挑戰 民代籲借鑑新加坡遮陽道路

聯合報昨陽光行動報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」。根據國家災害防救中心推估，未來高雄氣溫超過36度天數，將每隔十年呈倍...

屏警少年隊千歲團志工短劇「少年卡卡」拉近與學生距離

屏東縣警局少年警察隊有一群千歲團志工，發想短劇「少年卡卡」，深入校園巡演家宣導，藉由戲劇演出，讓學生們從中理解毒品和詐騙危害。

高雄六龜133線4k處邊坡崩塌封路 今恢復單車道雙向通行

高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲，導致路面龜裂、邊坡坍滑須封路，經市府搶修後，路面土方已處理完畢，但上坡處...

鳳山飯糰業者占用騎樓做生意遭投訴 衛生局登門稽查

高雄鳳山一家路邊飯糰業者，遭投訴長期占用騎樓做生意，擺放桌椅和固定式洗手台違規占位，收攤還將營業用的廢油汙、廚餘倒入水溝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。