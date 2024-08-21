陸供水團與金門簽訂用水緩漲補充契約 未來每年省千萬

金門縣屬外島，水資源相對貧乏，大陸水源也成為其中關鍵。金門縣自來水廠表示，近日邀請陸方供水團隊訪金，除考察用水環境，昨也簽訂用水量緩漲簽訂補充契約，未來每年可減少財政負擔1千餘萬，水廠也將更有餘裕完善地區的存用水環境。

自來水廠指出，為妥善運用金門縣自有水源及自大陸購水的資源，近期邀請福建省水務發展集團董事長朱金良率領團隊訪金，陸方除考察金門用水環境，也在20日上午與自來水廠簽訂「保證用水量緩漲補充契約」。

自來水廠廠長楊沁杭表示，依照金門水廠與陸方於2015年簽訂的自大陸購水契約內容，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸，以目前地區民生用水需求每日約2.2萬噸計算，每日可能有3千噸原水無法去化，屆時除造成水資源浪費，也會造成財政不必要的支出。

楊沁杭指出，縣長陳福海盼水廠要審時度勢，盡可能把水資源做妥善儲存與運用，針對自陸購水與地區用水做大數據分析，減少無謂的浪費。在去年兩岸通水屆滿五周年時，陳即指示副縣長李文良率工務處、自來水廠等單位赴陸溝通，經幾次洽談後逐漸討論出收斂保證量的方向。

楊沁杭說明，自來水廠與福建省水務發展集團昨在水廠海淡廠會議室簽訂補充契約，今年8月5日起，金門縣購水保證量將由原契約每日2.5萬噸調降至2.1萬噸，之後再逐年緩增。初估未來一年將可減少財政支出約1400百餘萬元，舒緩水廠資金壓力也避免浪費珍貴水資源。

自來水廠補充，金門自大陸引水補充契約均依兩岸人民關係條例相關規定及程序辦理，簽約後將函送中央目的事業主管機關經濟部備查。陳福海表示，肯定陸水為金門帶來的實質幫助，縣府格外珍惜兩岸間交流合作為民眾帶來的助益，也感謝中央各有關單位的努力。