快訊

央行總裁親上火線！十天內約完34家國銀「喝咖啡」 籲請降溫房市

陳佩琪涉設人頭公司…說明後火速離去 北市聯醫1理由緩議

京華城案延燒...檢廉今再傳3名都委 政院前秘書長也成證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸供水團與金門簽訂用水緩漲補充契約 未來每年省千萬

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
福建省水務發展集團董事長朱金良率領團隊訪金。圖／金門縣自來水廠提供
福建省水務發展集團董事長朱金良率領團隊訪金。圖／金門縣自來水廠提供

金門縣屬外島，水資源相對貧乏，大陸水源也成為其中關鍵。金門縣自來水廠表示，近日邀請陸方供水團隊訪金，除考察用水環境，昨也簽訂用水量緩漲簽訂補充契約，未來每年可減少財政負擔1千餘萬，水廠也將更有餘裕完善地區的存用水環境。

自來水廠指出，為妥善運用金門縣自有水源及自大陸購水的資源，近期邀請福建省水務發展集團董事長朱金良率領團隊訪金，陸方除考察金門用水環境，也在20日上午與自來水廠簽訂「保證用水量緩漲補充契約」。

自來水廠廠長楊沁杭表示，依照金門水廠與陸方於2015年簽訂的自大陸購水契約內容，陸水保證量將於今年提升至每日2.5萬噸，以目前地區民生用水需求每日約2.2萬噸計算，每日可能有3千噸原水無法去化，屆時除造成水資源浪費，也會造成財政不必要的支出。

楊沁杭指出，縣長陳福海盼水廠要審時度勢，盡可能把水資源做妥善儲存與運用，針對自陸購水與地區用水做大數據分析，減少無謂的浪費。在去年兩岸通水屆滿五周年時，陳即指示副縣長李文良率工務處、自來水廠等單位赴陸溝通，經幾次洽談後逐漸討論出收斂保證量的方向。

楊沁杭說明，自來水廠與福建省水務發展集團昨在水廠海淡廠會議室簽訂補充契約，今年8月5日起，金門縣購水保證量將由原契約每日2.5萬噸調降至2.1萬噸，之後再逐年緩增。初估未來一年將可減少財政支出約1400百餘萬元，舒緩水廠資金壓力也避免浪費珍貴水資源。

自來水廠補充，金門自大陸引水補充契約均依兩岸人民關係條例相關規定及程序辦理，簽約後將函送中央目的事業主管機關經濟部備查。陳福海表示，肯定陸水為金門帶來的實質幫助，縣府格外珍惜兩岸間交流合作為民眾帶來的助益，也感謝中央各有關單位的努力。

水資源 金門 陳福海

延伸閱讀

藍委陳玉珍今率團訪問北京 爭取開放陸客赴金門觀光

開放陸客赴金門有譜了？金門民意代表團今赴北京將拜會國台辦

奧運羽球／李洋將獲縣府550萬元獎金！ 金門並宣誓建國際級羽球館

影／見證「麟洋配」奪金 金門備10罈高梁酒給民眾摸彩

相關新聞

陸供水團與金門簽訂用水緩漲補充契約 未來每年省千萬

金門縣屬外島，水資源相對貧乏，大陸水源也成為其中關鍵。金門縣自來水廠表示，近日邀請陸方供水團隊訪金，除考察用水環境，昨也...

高雄面對高溫挑戰 民代籲借鑑新加坡遮陽道路

聯合報昨陽光行動報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」。根據國家災害防救中心推估，未來高雄氣溫超過36度天數，將每隔十年呈倍...

屏警少年隊千歲團志工短劇「少年卡卡」拉近與學生距離

屏東縣警局少年警察隊有一群千歲團志工，發想短劇「少年卡卡」，深入校園巡演家宣導，藉由戲劇演出，讓學生們從中理解毒品和詐騙危害。

高雄六龜133線4k處邊坡崩塌封路 今恢復單車道雙向通行

高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲，導致路面龜裂、邊坡坍滑須封路，經市府搶修後，路面土方已處理完畢，但上坡處...

鳳山飯糰業者占用騎樓做生意遭投訴 衛生局登門稽查

高雄鳳山一家路邊飯糰業者，遭投訴長期占用騎樓做生意，擺放桌椅和固定式洗手台違規占位，收攤還將營業用的廢油汙、廚餘倒入水溝...

高雄24小時咖啡店深夜仍滿座 網友發文釣出一堆人的回憶

高雄新興區中山路一間咖啡店，因為24小時不打烊，吸引許多學生與夜貓族光臨，臉書粉絲專頁「高雄點」昨晚發文「這裡永遠都這麼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。