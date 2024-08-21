高雄面對高溫挑戰 民代籲借鑑新加坡遮陽道路

聯合報昨陽光行動報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」。根據國家災害防救中心推估，未來高雄氣溫超過36度天數，將每隔十年呈倍數成長。高雄市議員張博洋說，高雄在城市規劃上，可借鑑新加坡的遮陽道路設計，為高雄市民打造更舒適宜居的城市環境。

張博洋表示，新加坡作為一個全年高溫的熱帶國家，在應對城市高溫方面有著豐富的經驗。新加坡政府推動，在捷運站400公尺範圍內的區域必須設置遮蔭設施，確保行人幾乎不受豔陽影響，並將遮蔭步道擴展到一般人行道，串連學校、醫療機構、商場、住宅建築物之間，形成全城性的遮蔭網絡，也大量種植遮蔭性強的大喬木，在人行道旁留設寬闊的綠化帶，新加坡也將遮蔭設施納入法律規範，是全球將遮蔭法治化做得最徹底的國家之一。

張博洋說，高雄面臨著與新加坡類似的高溫挑戰，降溫計畫以及高溫應對措施，將成為城市設計規劃的重要議題。檢視高雄目前的步行環境，發現行人環境不佳，許多地區缺乏足夠的遮蔭設施，行人容易受到陽光直射，捷運、輕軌、台鐵站體周邊的遮蔭設施仍有改善空間，例如輕軌凱旋公園站與周邊捷運站之間的轉乘動線，缺乏連續遮蔭走道，影響轉乘意願。

張博洋表示，建議高雄市政府可以參考新加坡模式，要求在捷運站周邊一定範圍內必須設置連續性遮蔭設施，逐步建立連接主要公共場所、商業區和住宅區的連續性的遮蔭步行系統，在人行道、建築基地和公共空間大量種植遮蔭樹種，增加城市綠化率。

除了高雄車站、輕軌凱旋站周邊可以作為遮蔭示範區外，張博洋建議，輕軌高雄高工站與周邊學校及未來捷運黃線、捷運凹仔底與輕軌及周邊商場、輕軌聯合醫院站與醫院、輕軌科工館站與台鐵及科工館等地區，皆可設置遮蔭設施、規劃遮蔭步行動線。