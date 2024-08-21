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高市某協會遭控推銷神佛加持保健品 衛生局查察

中央社／ 高雄21日電

高雄某協會被控推銷保健食品，宣稱產品有神佛加持，多名罹癌學員延誤就醫病逝。高市衛生局今天派員查察，現場大門深鎖、電話無人接聽，將請業者說明，如違法將依法處辦。

高雄市衛生局今天透過新聞稿表示，從民國111年至113年8月未曾接獲民眾檢舉或陳情，今天接獲反映後立即派員前往，依食安法查察，現場大門深鎖、電話無人接聽，鄰居也無回應，將持續追蹤，請業者說明，若經確認屬實，提供的食品涉有違反相關規定，將依法處辦。

衛生局指出，依照食安法第28條規定食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形，違反者可處新台幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

根據媒體報導，此協會黃姓理事長規定有繳交會費的學員可跟著他修行發大財、保平安，每年至少進帳千萬元；有多名學員投訴，黃男為推銷保健食品及周邊商品，與幹部串通並裝神弄鬼，協會宣稱相關產品都經神佛加持，賣假藥造成多名罹癌學員延誤就醫病逝。

衛生局說明，如食品涉及醫療效能的標示、宣傳或廣告，可處60萬元以上、500萬元以下罰鍰；如販售食品標示不符規定，依違反食安法第22條規定，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，消費者購買食品時，應選購信譽良好完整包裝的食品，外包裝標示廠商名稱及地址、成分、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整，如外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解情形，皆屬標示不合格。

衛生局也提醒，一般食品僅提供人體所需的營養素及熱量，並不具備增強抵抗力和治療疾病效果，消費者如有身體不適情形，請依循正規醫療管道醫治，配合醫囑治療，切勿輕信太神奇、太吸引人的廣告而延誤就醫時機。

衛生局籲請業者販售食品應落實自主管理，逕行檢視產品標示、廣告等，是否符合食安法規定，如有違規應儘速下架修正；另食品廣告詞句內容也應依循相關法令規定，以防觸法受罰。

廣告 衛生局 食安

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