屏警少年隊千歲團志工短劇「少年卡卡」拉近與學生距離

屏東縣警局少年警察隊有一群千歲團志工，發想短劇「少年卡卡」，深入校園巡演家宣導，藉由戲劇演出，讓學生們從中理解毒品和詐騙危害。少年隊觀察，少年犯罪類型，以車手、群聚鬥毆、毒品為大宗，其中少年車手年紀最小才國中一年級。這群千歲團志工平均年齡61歲，來自各行各業，有銀樓老闆娘、廚師等，將生命經驗結合戲劇，讓台下學生印象深刻。

警政署統計，2023年少年犯罪類型中以涉「詐欺」為最多，且有增加趨勢；另「毒品」、「幫派」、「無照駕駛」等，亦是影響少年個人健康和安全的重要議題。

屏縣警察局長戴台捷說，今年初，少年隊志工們有感少年面對大環境風險，透過本身能量及決心以凝聚共識，發想首支短劇「少年卡卡」，貼近校園。

少年隊長林宏原說，「少年卡卡」透過戲劇表演，和學生們近距離互動，讓學生理解毒品、詐騙的危害，迄今入校辦理大型宣導8場次，師生服務人次近2400餘人，新學期開始，也將再規畫8場次，搭配少輔會的宣導，改變傳統硬梆梆的 犯罪預防宣導模式。

林宏原說，少年隊千歲團志工有20人，來自各行各業，有銀樓老闆娘、真善美獅子會會長、旅遊業老闆、水電師傅、醫療器材行老闆娘、廟會召集人、教保員、廚師、市民代表等，平均年齡61歲，年紀最長為74歲。

志工團中隊長陳明玉說，「少年卡卡」劇本演出，是隊員們結合生命經驗呈現，因為大家各自忙碌，排練兩次直接上場，場上大家即興發揮。