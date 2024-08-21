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高市首創新住民語撲克牌 越、泰、馬、柬文表4花色

中央社／ 高雄21日電

高雄市113學年度新住民語開班數近千班，高市府教育局最近也與新住民語教師設計全國首創「新住民語撲克牌」，搭配越、泰、馬來西亞、柬埔寨4種文字，讓學生從遊戲中認識新住民文化。

高雄巿政府教育局今天發布新聞稿表示，新住民人口數全國第2，多元文化蓬勃發展，尤其各國中小學生對新住民語的選習意願日高，113學年度新住民語開班需求數將達近千班，反映出高雄市學子對新住民語的高度學習興趣，也展現高雄市新住民教育成果。

教育局指出，此次推動新住民語文教育，以撲克牌具有數字與數量概念的特性，能夠隨心所欲變化各種玩法，創新加入新住民獨特的文化與語文內涵，推出全國首創新語系列「隨『新』所『遇』撲克牌」。

新住民撲克牌點子源自於高市新住民輔導團團員、彌陀國中校長侯長文在與越南姐妹校文化交流時，發現越南的12生肖中竟然有「貓」卻沒有「兔」；侯長文將這份經驗帶回專業學習社群，與新住民老師構思設計出這套教學輔具。

教育局表示，這套撲克牌以傳統12生肖與越南特有的12生肖為靈感，配合撲克牌的1到13數字，並運用越、泰、馬來與柬埔寨4種文字代表4種花色，設計出獨具新住民風格的圖案。

新住民撲克牌上每一張都有生肖動物圖案，由高雄市新住民老師武綺綿與孩子共同親子創作，再由中山工商專業設計團隊精心打造，運用4國共通紋飾與紅色系，內含撲克牌及說明小冊。

教育局長吳立森表示，這是高雄市獨特的文化創作教具，他將在開學前送給高雄市新住民語教師，同時感謝新住民教師用心帶領孩子們學習不同國家文化及語言，具備與國際接軌能量，提升國際移動力，讓高雄市成為多元友善共融的最佳代表城市。

教育局 新住民 高雄市

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