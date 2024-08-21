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高雄六龜寶來133線4K處搶修 先開放單線雙向通行

中央社／ 高雄21日電

高雄市六龜區寶來里133線4K處遭凱米颱風侵襲，導致邊坡滑落道路中斷，市府工務局緊急封閉道路搶修，並於今天上午6時至下午6時，恢復開放單車道雙向通行。

工務局新工處今天發布新聞稿表示，目前133線4K處的路面龜裂及邊坡坍滑致路面土方皆已處理完畢，但上邊坡仍需清除枯木、危石，並設置防落石柵欄，以防止土石滑落危及道路安全。

新工處指出，在進行邊坡作業仍須封1車道施作空間，施工期間於4K處南北側實施交通管制。因此，今天上午6時至下午6時，133線4K處開放單線雙向通車，但下午6時後仍實施封閉，用路人需及時改道台27、台20線道路。

新工處表示，近日山區仍時有豪雨發生，工務團隊會持續監控颱風下雨等天候動態，適時發布警訊，即時處理災情。

新工處也提醒用路人，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請勿進入山區道路，並注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程，預作應變準備；可多利用各種手機軟體、媒體新聞並收聽警廣路況廣播。

凱米颱風 落石 車道

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