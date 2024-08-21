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高雄六龜133線4k處邊坡崩塌封路 今恢復單車道雙向通行

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲封路，高市工務局今日恢復開放單車道雙向通行，時間是上午6點至下午6點。圖／高雄市工務局提供
高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲封路，高市工務局今日恢復開放單車道雙向通行，時間是上午6點至下午6點。圖／高雄市工務局提供

高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲，導致路面龜裂、邊坡坍滑須封路，經市府搶修後，路面土方已處理完畢，但上坡處仍需清除枯木、危石並設置防落石柵欄，高市工務局今日恢復開放單車道雙向通行，時間是上午6點至下午6點，晚上仍持續封閉，呼籲用路人及時改道台27、台20線道路。

新工處表示，133線4K處路面龜裂及邊坡坍滑致路面土方已處理完畢，惟上邊坡仍需清除枯木、危石，並設置防落石柵欄，以防止土石滑落危及道路安全，考量通車後用路人安全，在進行前述邊坡作業仍須封1車道施作空間，施工期間於4K處南北側實施交通管制，上午6點至下午6點，開放單線雙向通車，下午6點後該段道路仍實施封閉，請用路人及時改道台27、台20線道路。

因近日山區仍時有豪雨發生，工務局表示會持續監控下雨等天候動態，適時發布警訊，即時處理災情，同時也呼籲用路人在颱風豪雨期間，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程，預作應變準備，多利用各種手機軟體、媒體新聞並收聽警廣路況廣播。

高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲封路，高市工務局今日恢復開放單車道雙向通行，時間是上午6點至下午6點。圖／高雄市工務局提供
高雄六龜區寶來里133 線4K處受凱米颱風侵襲封路，高市工務局今日恢復開放單車道雙向通行，時間是上午6點至下午6點。圖／高雄市工務局提供

凱米颱風 落石

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