鳳山飯糰業者占用騎樓做生意遭投訴 衛生局登門稽查

高雄鳳山一家路邊飯糰業者，遭投訴長期占用騎樓做生意，擺放桌椅和固定式洗手台違規占位，收攤還將營業用的廢油汙、廚餘倒入水溝，造成周邊環境髒亂；但業者今喊冤說，只是倒洗米水和紅茶桶，否認倒油汙。

投訴民眾向媒體說，因為他就住在附近，每天上班前經過，看到業者一早做生意就開始占用騎樓擺放瓦斯桶、鍋爐，直接就在地上煮飯、烹調餡料，食材和米飯都沒覆蓋，還跟垃圾桶、廚餘放在一起。

他提到，攤販前面的道路車流量很大，揚起很多灰塵、粉塵，在這種環境包飯糰讓人感覺不衛生、很髒，他還不滿地說，等到最後要收攤的時候，業者還把沒賣完的飲料、廚餘料、油汙就直接倒入人行道水溝，人行道被油汙染成黑色一塊一塊的，非常惡心。

投訴人無奈表示，向業者反映改善很多次都沒效，16日決定報警，等了一小時警察沒來，他嘆自己只是一般民眾，也沒有公權力。

對此高市衛生局表示，日前曾稽查過該飯糰業者，當時發現店家作業場所無妥善設置病媒阻隔設施，環境未保持清潔，垃圾桶未加蓋，食材未離地、分裝食品未標示日期、冰箱無溫度記錄、從業人員未定期接受健康檢查等多項缺失，並依食品安全衛生管理法第8條第1項暨同法44條第1項規定，飭令業者限期改善。

衛生局說，今再度登門稽查食品衛生缺失，雖已改善，惟針對廢油排放及占用騎樓地事項，衛生局亦令業者應遵循相關規定，並移請相關單位查辦，再次呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強作業場所、設施衛生管理，恪遵食品安全衛生。