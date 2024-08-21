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高雄壽山動物園聯手旅宿業 推多項優惠吸引遊客

中央社／ 高雄21日電

高雄市觀光局今天表示，為滿足遊客住宿需求，壽山動物園攜手御宿商旅等高雄28間旅宿推出不少優惠，並規劃動物園套裝一日遊程及相關聯名商品等，希望民眾把握暑期尾聲，多到高雄玩。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園暑期推出全台12歲以下兒童免費入園。且為滿足遊客住宿需求，動物園也攜手御宿商旅、河堤商旅、花鄉旅館等28間旅宿業者，推出動物園暑期住房專案，住宿即贈送動物園門票。

其中「和逸飯店」推出「動物園郊遊趣」住房專案，結合票券及動物認養，讓遊客在住宿之餘也能做公益。「福容飯店」打造「草地野餐」、「沙灘度假」、「慶祝派對」共12間動物園主題房，從房間就能遠眺壽山山景，還可獲得限量禮物。

此外，壽山動物園也結合旅行社及旅遊平台，規劃動物園套裝一日遊程，並與Xpark推出雙館聯票及「光室咖啡x我不是胖虎」聯名商品等，提供多元選擇。

園區內以大片落地窗引光入室，由黑猩猩舊籠舍改造而成的「光室咖啡」，除了美味餐點，還能讓遊客感受從籠舍往外觀賞視角與獨特景緻。

「光室咖啡」至9月8日與人氣貼圖IP「我不是胖虎」聯名推出「胖虎遊園記—壽山動物園篇」，包括「胖虎不胖」聯名餐點、運動毛巾、手機夾片掛繩等；還有期間限定的「光室咖啡x我不是胖虎」奶蓋黑糖珍珠飲品，吸引遊客購買。

此外，為慶祝與Xpark借殖的水豚進展順利，壽山動物園也推出聯票優惠；9月1日前於知名售票平台Klook購買暑期限定的優惠聯票，有售價新台幣600元的雙館入園門票優惠價，持聯票至2館消費另享餐飲及指定商品9折優惠。

觀光局長高閔琳表示，動物園與飯店旅宿、觀光產業企業合作，滿足各族群需求，公私協力將高雄打造成為親子旅遊的首選；邀請民眾把握暑期尾聲，盡情體驗高雄的熱情，充飽電迎接新學期。

住宿 咖啡 壽山動物園

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