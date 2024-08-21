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高雄24小時咖啡店深夜仍滿座 網友發文釣出一堆人的回憶

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
古德曼咖啡深夜仍高朋滿座。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien
古德曼咖啡深夜仍高朋滿座。圖／翻攝自臉書高雄點 Kaohsiungtien

高雄新興區中山路一間咖啡店，因為24小時不打烊，吸引許多學生與夜貓族光臨，臉書粉絲專頁「高雄點」昨晚發文「這裡永遠都這麼多人」，並貼出這間咖啡店幾乎坐滿顧客的照片，10小時就有超過4500人按讚，許多網友回憶說，「這裡真的很好講八卦」、「年輕時很愛半夜來玩牌」、「超過20年了，很驚訝還在耶！」

位於中山一路與民生一路口的古德曼咖啡，除了提供咖啡與茶飲，還有多種簡餐、小火鍋、義大利麵，因為24小時營業，又不限制客人用餐時間，又有寬敞的戶外用餐區，許多人都會在這裡聊天、談生意。

有網友說，高雄很少營業到深夜的茶店或咖啡館，24小時營業的古德曼咖啡就成為夜間聚會的選擇之一，許多人也會相約在這裡打牌消磨時間，經常深夜仍高朋滿座。

一名網友說，以前都固定在小年夜的最後一天上班日，下班就跟朋友去古德曼吃東西、聊天到深夜將近12點鐘。但也有人說，有一次跟朋友來這邊吃消夜，「發現周圍一堆89，直接嚇到」。

咖啡店 多人

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