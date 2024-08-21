2024高雄文藝獎得獎名單出爐 得主可獲得獎金50萬元

2024高雄文藝獎得獎名單揭曉，黃冬富、吳錦發、卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端、紀華麟與巴洛克獨奏家樂團5名得主。市長陳其邁說，5名得獎者深耕藝文領域多年，專注創作累積深厚成就，同時提攜後進，具有在地性、特殊性及影響力等特質，貢獻卓越。11月將舉行頒獎典禮，每位得獎人可獲頒獎座及獎金50萬元。

文化局長王文翠指出，黃冬富一生投入美術史研究、藝術教育與創作，為南部美術史建立扎實基礎；資深作家吳錦發從事文學創作逾40年，書寫主題多元，著作等身，極具有在地及國際影響力。

布農族詩人卜袞‧伊斯瑪哈單‧伊斯立端堅持用母語從事文學創作，致力於部落文化資產保存與教育；藍色狂想創辦人紀華麟，長期不畏艱難地投入流行音樂產業界，為高雄獨立樂團與流行音樂環境奠基；成立20年的巴洛克獨奏家樂團則積極從事音樂推廣與民謠保存，國內外巡演從未間斷，藝術能量蓬勃。

王文翠表示，高雄文藝獎以表彰從事文化藝術創作工作具有特殊貢獻成就，或長期致力於推動高雄地區文化發展者為宗旨，今年共受理37件推薦案。

評選會議由高雄市政府張家興副秘書長主持，邀集盧明德、劉富美、鄭家鐘、蔡素芬、李金鴦、林生祥、王御風與文化局副局長簡嘉論等人擔任委員，經推薦、討論及不記名投票後，評選出5位得主。