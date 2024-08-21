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AMD團隊拜會高市府 陳其邁：高雄是投資首選

中央社／ 高雄21日電

晶片大廠超微半導體（AMD）將在台灣設立亞洲首座研發中心，台南、高雄皆積極爭取，超微美國總公司昨天拜會高市府，市長陳其邁強調高雄是軟體人才宜居的首選，全力支持超微落腳高雄。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，超微美國總公司昨天由資深副總裁王啟尚率領高階團隊與陳其邁會面，雙方就公司專長與未來投資計畫進行討論。高雄副市長林欽榮、羅達生與相關局處首長也一同出席討論，展現對雙方合作的高度重視。

陳其邁表示，市府將透過打造穩定、友善的投資環境，與國際產業發展接軌，讓企業能夠在此地蓬勃發展，並持續爭取國內外領航企業深耕高雄。近半年來，IC設計大廠信驊科技和AI軟體服務商Skymizer已宣布規劃進駐高雄。

陳其邁強調，高雄正積極邁向科技與智慧製造之都，在原有的封測與製造基礎上，市府持續推動腦力密集的上游軟體研發與晶片設計領域發展。高雄作為開放自由的海洋首都，擁有全台唯一的海空雙港及多元自然景觀，是軟體人才宜居的首選。

陳其邁也說，亞洲新灣區也推出企業空間進駐及人才招募優惠措施，以吸引國際高階研發人才進駐，推動國際型智慧科技解決方案及創新商業模式驗證。期望激發更多創新人才的創意，讓高雄成為適合工作與生活的城市。

經發局長廖泰翔指出，經濟部已核准AMD的投資計畫，規劃開發AI軟硬體前瞻技術。高雄擁有日月光及中山大學等產學研力量，再加上清華大學及陽明交大等頂尖學府進駐，高雄的先進科技發展如虎添翼。

廖泰翔表示，經發局將持續提供人才培育、產業對接及相關補助等全方位行政支持，期待與AMD展開合作，加速AI技術在高雄的發展，開創南台灣科技新局面。

美國 陳其邁

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