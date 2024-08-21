流標2次投資商觀望 屏東市舊酒廠土地開發案第三次招商

屏東市精華區「屏東市舊酒廠段3-1地號」是市中心面積最大商業用地，去年至今歷經兩次流標，屏東縣府公告第三次招商即起到9月30日下午5點，並訂於9月3日在縣府舉行第三次招商說明會。

屏縣府交旅處指出，「屏東市舊酒廠段3-1地號」為屏東市中心現面積最大商業區用地，基地面積1萬0087.28平方公尺（建蔽率80％，容積率400％），東側連接屏東市自由路，鄰近屏東車站及屏東夜市等，交通便利，隨已動工的屏北的國10里港交流道至新威大橋新闢道路工程及進入綜規及二階環評的高屏二快，與高鐵延伸屏東等多項重大交通建設案持續推動。

交旅處指出，屏北觀光、文化建設包括勝利星村、1936文化基地等持續開放前進，相關先進潮流的科技產業如屏東科學園區、科技產業園區擴區、健康產業園區等也全面展開，預計可吸引高科技產業投資、青年人才深耕、產業升級並帶動觀光休閒發展，相信未來吸引更多商務人士及消費人口，具經濟價值，發展前景看好。

交旅處指出，舊酒廠合作闢建案，辦理2次招商公告，第一次招商公告在2023年10月23至12月6日，第二次招商公告：2023年12月14日至2024年2月16日，但因疫情與烏俄戰爭影響，缺工缺料嚴重，營建成本增2到3倍，致潛在投資商觀望，故前兩次招商皆因無人投標而流標。

交旅處表示，考量近期屏東重大建設皆持續推展中，加上基地周邊商業設施也已逐漸完備，所以辦理第三次招商公告，公告期間自2024年7月29日起至 9月30日。

交旅處指出，本次開發方式以國有非公用土地設定地上權方式辦理，預計開發經營項目包括旅館、購物商場及多功能宴會展覽空間等商業設施等，為使潛在投資人更加了解本案，縣府在9月3日下午2點北棟303會議室召開招商說明會，也歡迎有興趣投資人來參加。