屏東三地門鄉就學線通車 為偏鄉孩童上學添助力

屏東縣三地門鄉的馬兒村及安坡村因地處偏遠，有20多名學童需要接駁服務，獲公路局補助新購1輛中型巴士，以就學接駁為核心，今天舉辦通車典禮，解決就學不便。

縣府今天發布新聞稿表示，經三地門鄉公所盤點鄉內就學接駁情形，發現安坡村及馬兒村因地處偏遠，約25至30名學童有接駁至泰山國小的就學需求，因此與交通部公路局高雄區監理所及高屏澎區研中心團隊輔導下，規劃三地門鄉就學線。

三地門鄉就學線預計自9月2日營運，每週一至週五營運2固定班次，配合學童上放學時間往返三地門鄉公所、安坡村、馬兒村及泰山國小間，提供當地學子就學接駁服務。

屏東交通旅遊處指出，自民國106年起，輔導三地門鄉執行幸福巴士計畫，目前以1條幸福巴士路線及2條幸福小黃路線，提供民眾鄉內移動及屏東市區就醫接駁需求，截至今年6月底已服務超過12萬人次。

縣府提及，三地門就學線通車後，縣內將有33輛巴士行駛47條路線，持續攜手中央及當地公所盤點鄉內運輸資源，推動幸福巴士政策，完善公共運輸藍圖，以落實偏鄉行的正義並照顧民行需求。

另外，為持續完善偏鄉路網，提升幸福巴士服務水準，縣府也協助三地門鄉公所向中央申請補助汰換中巴1輛，同時也獲公路局補助並採購完成。